推出网安技能途径计划 助有志者入行

网络安全威胁日增，扩大网安人才库成了许多企业的优先事项。新加坡电脑学会推出网络安全技能途径计划，有意从事网安行业的人包括中途转业者，只要完成指定基础课程，就可能获得13家参与计划的企业及机构的实习和面试机会。

教育部长陈振声星期二（7月9日）为一年一度的技能创前程节开幕论坛致辞时，宣布数项由行业主导的新计划；其中之一是获得新加坡网络安全局、资讯通信专才协会支持的网络安全技能途径计划（Skills Pathway for Cybersecurity）。

网络安全技能途径计划目前有13个企业与机构参与，包括新科工程、新电信、新航、淡马锡、新联科技（Synapxe）、内政科技局等。按此计划，完成指定行业认证课程的人有机会被录取，担任四个初级职位，即网络安全运营中心分析师、网络事件回应和取证分析师、网络威胁情报分析师，以及网络渗透测试人员。

陈振声说，技能创前程运动要取得成功，高等教育学府包括培训机构、各行业雇主及个人都要扮演好各自的角色。打造一个完善的精深技能生态系统，如持续鉴定行业所需技能、提供培训课程以及接受培训学以致用，将可协助国人在职业生涯中，始终保持竞争力，与时俱进。

他指出，网络安全技能途径计划除了可让有意入行者受益，参与的雇主也有机会触及更广泛的人才库，从而可满足业务需求，促使劳资双赢。

新加坡电脑学会主席刘连万接受《联合早报》访问时说，根据国际非盈利组织国际信息系统安全认证联盟（ISC2）的2022年调查数据，本地约有7万7000人从事网安行业，但这个新兴领域的人才缺口超过6000人。

他指出，近年市场对网安人才的需求不断上升，希望这个新计划能吸引更多人入行，日后也会有更多企业和机构加入计划。

在亚太区雇用超过900人的网安公司安信资讯安全（Ensign InfoSecurity）是参与计划的业者之一。这家公司的网络咨询部执行副总裁林明汉说，公司的宗旨是保卫网络空间，让客户免受网安威胁，因此培训人才向来是他们的工作重点之一。

“公司全力支持这个新计划。这不仅是对个人的投资，也是对我们未来劳动力的投资。”

上班族可通过微型证书课程 实现职业转型

此外，精深技能发展局的技能发展伙伴也善用高等教育学府推出的微型证书课程，协助成人学员更上一层楼。

新加坡工程师学会通过可持续发展特许工程师认证，与企业合作列出行业所需要的关键技能，并鉴定有哪些微型证书课程涵盖这些技能。完成关键技能微型证书课程并且通过工程师学会专业评估的人，将被授予可持续发展特许工程师的资格。

非盈利组织Generation Singapore为初入职场者和中途转业者提供就业支持。这个组织的首席营运官阿利妮（Gloria Arlini）说，微型证书课程非常适合上班族，允许他们根据自身的能力和时间，实现自我提升和职业转型。这个组织迄今已帮助近1500名求职者找到工作。