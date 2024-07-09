杨莉明：政府下来须研究如何应对滥用“深伪”视频

新加坡已有针对假新闻的法律，也规定社交媒体服务提供商必须审核内容，避免出现非常具有冒犯性的涉及种族与宗教内容，政府接下来要探讨如何应对在大选期间被人散播的“深伪”视频。

数码发展及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明，星期二（7月9日）在路透亚太领导人论坛（Reuters NEXT APAC）接受路透社东亚和太平洋新闻主任金素英（Soyoung Kim）的现场访谈，讨论人工智能科技在本地的运用与发展、人工智能治理的重要，以及人工智能人才的培养等课题。

杨莉明在长达20分钟的访谈中指出，政府必须研究如何应对人工智能生成内容被人拿来作恶的情况，这就包括大选期间可能出现的“深伪”内容。

这样的“深伪”内容指的是别有居心者借助人工智能合成的图片、录音与视频，在一些国家的选举中用来发布虚假消息，试图影响投票结果。

她举例，韩国在竞选期开始前的90天禁止发布人工智能生成的内容，但新加坡的竞选期非常短，不可能提前那么多天知道大选日期，类似的法律并不适用。

杨莉明说：“我们得寻找适合本地情况的做法。”

我国国务资政李显龙也是深伪视频的受害者。上个月有人利用李资政的访谈画面，伪造他谈论台湾、菲律宾等敏感国际议题的内容，明显存有恶意。

杨莉明星期二受访时也强调，我国负责任地管理人工智能，投入大量精力确保防护措施到位，同时帮助任何想在我国应用人工智能者了解本地社会对这个新科技的期望。

她指出，没有数据就不可能打造优秀的人工智能，因此必须制定妥善处理资料的条规。新加坡早在2012年就落实个人资料保护法规，确保这些数据获得妥善利用。

中小企业对数据管理相较裹足不前

不过，相比大企业的积极，中小企业在数据管理方面有些裹足不前，因此政府2020年在国会明确说明人工智能的合法用途，以及合法运用这一科技所要满足的条件。

她说：“我认为明文规定非常有帮助，能让人们、企业和机构现在可以负责任的方式收集数据。”

杨莉明也说，新加坡希望在人工智能领域成为重要的一员，目前本地数据中心的密度已经居于亚洲前列，而且还将增加1万5000名人工智能从业员，并致力于提高人们在这个领域的技能。