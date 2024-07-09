已婚七旬妇替“网络男友”开户头 被用来转移逾44万元可疑款项

已婚的七旬妇女“坠入爱河”，为网络男友开设三个银行户头，结果户头被用来转移逾44万元可疑款项，在接受警方调查时，还谎称遗失卡背写着密码的提款卡，才被他人利用来提款。

被告江佩华（译音，75岁）面对六项包括欺骗、妨碍司法公正和抵触滥用电脑法令的控状。她早前承认其中两项，余项交由法官下判时纳入考量。被告律师星期二（7月9日）在庭上代她求情，案展至8月15日下判。

根据案情，被告在2021年12月通过WhatsApp结识一名自称为“约翰”的新加坡华裔，他声称在美国居住多年后回国，并在一艘船上工作。被告视他为网络男友。

不久后，约翰要求被告开设银行户头供他使用，被告于是在同月24日向中国工商银行申请开设户头，谎称她是户头的使用人。

被告顺利开设银行户头后，将提款卡寄给约翰，并发短信告知约翰提款卡的密码。

2021年12月27日至2022年2月25日期间，上述户头被不知名的第三者用来接收和汇出可疑款项约25万9481元。

警方在2022年1月和3月接到两人报案，他们根据他人的指示，分别把钱转账到华侨银行户头和马来亚银行户头。

调查揭露，这两个户头在被告名下，且被用来转移共约18万7100元可疑款项。

被告受查时隐瞒为约翰开户事实

被告在接受警方调查时，谎称没有把户头交由他人使用，且提款卡已遗失。当被问及那为何有他人能提款时，又谎称因担心忘记密码，把密码写在提款卡的背面。

被告过后才向警方承认，接受问话前曾与约翰讨论如何应付警方，决定编造谎言，隐瞒为约翰开设银行户头，以及把提款卡和密码交给约翰的事实。

公设辩护人办公室的律师为被告求情时说，被告是爱情骗局的受害者，她在2021年5月收到约翰的信息，对方不断发送信息直到被告回复，两人逐渐建立起友情。

久而久之，被告坠入情网，把约翰当做网络男友，后者承诺会照顾她以及她的丈夫和儿子。约翰也介绍“女儿”与被告认识，被告把她当做亲生女儿看待。约翰的“女儿”也会称呼被告为母亲，与她闲聊日常琐事。

约翰也称，他将来会在新加坡买房，与被告同住，但正在就读护理课程的女儿需要钱完成学业，而他在事业上需要钱购买一些器材。被告听信约翰的说辞，向朋友和雇主借钱，前后被约翰骗了2万元。

律师也说，被告的丈夫卧病在床，儿子也因心理疾病无法工作，两人都必须由被告照顾。被告的教育程度低，再加上年事已高，坠入精心策划的骗局并非毫无理由。她不清楚银行户头的用途，也并非为了金钱犯案，因此恳请法官考虑让被告接受缓刑监视评估，或判她坐牢不超过一周。

控方认为被告将银行户头给他人用来转移可疑款项，刑罚必须起到阻吓作用，因此缓刑监视并不合适，建议法官判她坐牢六至八周。