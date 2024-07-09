招聘时优先考虑工作技能 学历不再是主要考量

学历不再是招聘的主要考量，一些雇主更看重应聘者的技能和试用期表现，这样反而更容易找到合适的人选。

肥雄餐饮集团拥有400间门店，聘请1900多名员工。集团招聘时不单只看学历，更优先考量应聘者是否具备所需的关键技能。

肥雄旗下快餐品牌Popeyes的新加坡首席执行官陈峋仲说，公司过去为一些热门岗位如后厨招聘时，对学历有一些基本要求，但如今已不再设门槛，这反而吸引到更多不同背景和经验的应聘者，也就更容易找到合适的人选。

网络安全公司安信资讯安全（Ensign InfoSecurity）则通过三个月的培训试用期，筛选合适的应聘者。这不仅帮助应聘者掌握基本工作技能，还能更好地了解团队协作模式和企业文化。

安信资讯安全网络咨询部执行副总裁林明汉说，仅靠一场面试或考核，来评估应聘者是否合适是不够的；通过培训招聘的员工，反而能更快上手。

在星期二（7月9日）举行的技能创前程节开幕论坛上，劳资政三方代表讨论了招聘过程中的挑战，并分享雇主如何为员工的技能提升和职业转型创造有利条件。

劳动力发展局局长梅铭仪说，本地劳动市场面对三大挑战，即劳动力短缺、雇佣年龄提高和应聘者期望过高。

她说：“除了帮助员工实现职业理想，我们也鼓励雇主为员工提供技能提升和重新调动的机会，让他们可以更好地适应市场需求。”

今年的技能创前程节举行至8月21日，全岛将举办约140场活动，包括技能创前程路演等，鼓励人们终身学习，并推动企业投资员工技能发展。公众可浏览SkillsFuture.gov.sg/Festival，了解更多活动详情。