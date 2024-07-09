远程赌博跨国团伙43人落网后 新马警方再捕两人

侦破非法远程赌博团伙，新加坡警察部队和马来西亚皇家警察日前逮捕43人后，再逮捕两名涉案人。

《联合早报》早前报道，两国警方6月30日和7月1日展开“特别骰子行动”（Op Dadu Khas），在新马两地逮捕43名涉及非法远程赌博活动的男女，并对总值超过1070万新元的七个房地产发出禁止处置令。

两国警方星期二（7月9日）在马来西亚关税、移民与检疫（CIQ）综合大楼举行联合记者会，透露又有两名马来西亚女子在新山落网，加上此前被捕的四名新加坡男子，共有六名涉案人在马来西亚被捕，相信他们是远程赌博网站的“代理主管”（master agent）。被捕的四名新加坡人中，两人41岁，另两人分别为53岁和60岁。

马国皇家警察刑事调查局总监苏海利在记者会上说，“特别骰子行动”共展开23次突击行动。被捕的四名新加坡男子之中，除了53岁男子外，另三人有毒品前科。“41岁男子和60岁男子也涉及黑社会活动。”

落网的两名马来西亚女子分别为29岁和34岁，没有前科。

涉经营非法万字票赌马等 为躲马国监视在我国设服务器

苏海利透露，这些嫌犯涉嫌非法万字票（4D）赌博和赌马活动。他们把总部设在新山，但使用新加坡的服务器运作，以此来躲过马来西亚通讯及多媒体委员会和警方的监视。

他说：“我们认为本地女性协助这个远程赌博团伙，团伙的主要业务在新加坡。他们利用马来西亚作为计票中心，收集4D和赛马等活动的赌注。”

四名新加坡男子已经在马来西亚认罪。根据马国赌注法令第6节条文，两人被罚款3000令吉（约867新元），另外两人被罚款2500令吉。四人已引渡回新加坡，并将再度被控上法庭。

四名嫌犯已于星期二（7月9日）下午引渡回新加坡。（新加坡警察部队提供）

苏海利说，网络犯罪没有边界，因此执法人员也要打破边界，柔佛警方将与新加坡警方继续密切合作，保持交流。“那些觉得能藏匿在边境的罪犯，作案时应该再三想清楚，邪不胜正，我们会找出并逮捕他们，将他们绳之以法。”

新加坡警察部队代副警察总监（调查及情报）兼刑事侦查局局长张伟汉也说，新加坡将继续与马来西亚和更多国家展开合作。“我们与马来西亚皇家警察有着长期和紧密的合作关系，以共同打击跨国有组织犯罪团伙。”

涉案九人已被控 包括一家三口

涉案的其中九人已被控上法庭，包括白腾顺（63岁）与妻子卓玉慧（62岁），以及儿子白俊龙（39岁）一家三口。

另外六名被告是沈宽泰（49岁）、杜耀新（58岁）、梁瑞庄（55岁）、许和源（55岁）、沈伟强（57岁）和蔡英德（64岁）。

控状显示，白腾顺涉嫌在去年11月至上个月30日期间，通过赌博网站收注，赌博的类别包括赌球、赌马、万字票和多多等；儿子白俊龙被指协助父亲收注，妻子卓玉慧则涉嫌协助收集和分发奖金等。