斯里兰卡受外债和违约所困 花约两年与国际债权方协商

斯里兰卡受外债和违约所困，用了约两年时间与国际债权方协商，预计将在几周内完成约125亿美元（约168亿8000万新元）的债务重组谈判，并重启钻井水源、教育、可再生能源建设等停滞多时的项目，以刺激经济增长。

斯里兰卡外长萨布里（Ali Sabry）星期二（7月9日）出席在新加坡举行的路透亚太领导人论坛（Reuters NEXT APAC）时强调，斯里兰卡虽然需要大国和国际金融机构的救助，但不会以付出国家主权和利益为代价。“我们是中立的国家，不会偏袒任何一方……我们不允许威胁邻国安全的行为，或在斯里兰卡建立军事基地。”

2022年，政治动荡和疫情导致斯里兰卡的经济受重挫，走上债务违约之路，拖欠高额外债。

与中印日等债权方推进债务重组 料数周内完成

上个月开始，斯里兰卡陆续与中国、印度和日本等债权方达成协议推进债务重组，但须获得其他私人债权方和国际货币基金组织（IMF）的同意，预计将在几周内完成。

占债务两成的日本也联合法国和印度，担任债权国会议联合主席，为斯里兰卡处理债务方面提供协商的平台。

债务重组后，预计将为斯里兰卡省下数十亿美元，并将偿还债务的时间推迟至少四年。

萨布里说：“我们度过了一段艰难的时期，必须在养活国家和还债之间做出选择……很幸运至少在18个月至24个月内可以达成协议，之后我们将重新开始向债权方支付利息。”

对此，他非常感激国际社会和债权国给予的帮助，而不是让斯里兰卡陷入进一步的经济危机。

萨布里透露，债务重组后，斯里兰卡将利用机会重启钻井水源、教育、可再生能源建设等十几项停滞的项目，促进经济发展。

斯里兰卡连接中东和东亚，坐落于世界繁忙的航线上，具有重要的战略意义，但这个岛国也经常陷入中国和印度的竞争之中。

斯里兰卡外长：一直平衡与中印关系 面向各国制度均类似

近年来，印度对中国科考船停靠斯里兰卡港口有所顾虑。萨布里对此强调，斯里兰卡一直平衡与两国的关系，而且面向各国的制度都是类似的，“我们不会制定一个适用于所有国家，却不适用于中国的制度”。

身为外交部长的萨布里说，他首要的外交政策是促进地区和平，并发展斯里兰卡为投资中心。“我们也不要走回头路，不要再借太多钱。”

至于即将在9月或10月举行的选举，萨布里透露此次选举有三个阵营在竞争，但经济课题将是关注点。

另外，许多退役军人被高额报酬吸引当雇佣兵到俄罗斯参与战事，斯里兰卡已陆续协助被派到前线的退役军人回国，并与俄罗斯大使馆协商，不再发放签证给斯里兰卡公民，尤其是退役军人。