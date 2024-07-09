本区域展开军事训练 法英逾十架军机停靠我国

法国和英国空军最近共派出10多架战斗机、添油机和运输机，到本区域展军事训练，以期维护自由开放的印太地区，同时增进与东南亚国家的防务合作。这些军机从星期一（7月8日）至星期三（10日），停靠我国巴耶利峇空军基地。

法英两国空军正展开代号“格里芬打击”（Griffin Strike）的联合军事训练。两国共派出六架台风战机、三架“阵风”（Rafale）战机、三架A330多用途添油运输机，以及三架A400M军用运输机。参与人员超过300人。

“格里芬打击”行动，是法国PEGASE（“东南亚空中力量部署计划”的法文缩写）部署行动的一部分。这是法国自2018年以来，第四次展开PEGASE部署行动，目的是投射法国的军事力量，展现法国执行远程行动的能力。

法国驻新加坡大使曾明怡（Tang Minh-Di）星期二（9日）在巴耶利峇空军基地举行的记者会上指出，今年恰逢《英法协约》（Entente cordiale）120周年，法英两军此时合作展开“格里芬打击”行动，别具意义。

她强调，今年的PEGASE部署行动是本着合作的精神进行的，“没有任何对抗的意图”。

曾明怡也提到，自2022年以来，法国空军至少有四次部署行动在新加坡停留，这说明新加坡是个可靠的长期战略伙伴。“这次‘格里芬打击’短暂停留，说明法国长期活跃于本区域，并与新加坡的军队紧密合作。”

英国驻新加坡代最高专员班福德（Alex Bamford）也在记者会上说，新加坡和英国是战略伙伴，共同致力于国际合作和多边主义，并以此作为应对区域和全球安全威胁的基础。

法英战机在巴耶利峇空军基地停靠三天后，星期三将续程前往澳大利亚达尔文，参加代号“黑暗行动”（Exercise Pitch Black）的联合演习。

法国空军参谋长获颁我国卓越功绩服务勋章

法国空军参谋长米勒（Stéphane Mille）将军，获尚达曼总统授予新加坡卓越功绩服务勋章（军事）。国防部长黄永宏医生星期一在国防部举行的受封仪式上，把勋章颁给米勒将军。

国防部星期一发文告说，米勒对加强新加坡武装部队和法国空军之间的关系做出显著贡献。

在他的领导下，两国空军扩大并加强双边合作，包括在H225M中型直升机和ASTER-30型地对空导弹系统等共同平台上的合作。此外，新法空军还在去年的PEGASE部署行动期间进行互动。