7月起 社区关怀计划受益者可获额外公交补助券

7月起，领取中短期和长期社区关怀计划（ComCare）援助金的家庭，可获得多一轮公共交通补助券。这是政府自去年底发放公交补助券后，再度发放这项补助，助低收入家庭应对车资上涨。

交通部长兼财政部第二部长徐芳达星期二（7月9日）在脸书贴文，宣布这项消息。

去年12月23日起，巴士和地铁整体车资调高7%。为缓解车资调整对中低收入家庭的影响，政府去年底和今年初，分两阶段向人均月入低于1600元的家庭，发放各值50元的公交补助券。他们可使用补助券购买月票或为车资卡添值。至今，政府已发放约30万张公交补助券。

政府7月将为ComCare受益家庭发放多一轮补助券。今年4月前已开始领取ComCare中短期或长期援助金的1万4000户家庭，会自动获得补助券，无须另外申请。

其他符合条件的家庭，可以上网或亲自到民众俱乐部提交申请，网址是https://go.gov.sg/ptv。截止日期是今年10月31日。

之前已经获得补助券的家庭，如果仍需要援助，也可以到民众俱乐部提交申请。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士星期二也在脸书贴文提到，这一轮的公交补助券是在他们已获得任何补助券之外的额外支持。

她说，不符合收入标准但仍有需要的家庭，或是需要不只一份公交补助券的家庭，仍可到民众俱乐部提交申请。

今年54岁的家庭主妇王志凤和15岁儿子，是领取中短期社区关怀计划援助金的受益者之一。

王志凤受访时说，公交补助券都是自动发放给符合收入标准的人，很方便。“日常出行，例如儿子上学都要充卡乘坐巴士和地铁，能帮助我们应对车资调整和生活费上涨的压力。”

她也希望政府可以多关注社会中的弱势群体，协助他们获得基本生活保障。