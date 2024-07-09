新加坡老挝转地理挑战为互利机会 将开拓碳信用合作

老挝和新加坡，一个是内陆国家，一个是岛屿国家。尽管地理环境不同，两国在再生能源领域的合作却能把地理上的局限转化为互利的机会。接下来，两国还将在碳信用方面开拓新的合作，共同推进实现气候目标。

老挝总理宋赛（Sonexay Siphandone）星期二（7月9日）正式访问我国。总理兼财政部长黄循财在欢迎午宴上祝酒时说，虽然老挝的陆地面积比新加坡大得多，但两国的人口规模相似，也都须要克服地理限制。

黄总理指出，老挝是内陆国家，没有直接出海的通道；新加坡则是四面环海的岛国，须经由狭窄的水路通向船运和海事通道。不过，双方在再生能源领域的合作证明两国可以把地理上的挑战，转化为互利的机会。

黄总理：期待电力一体化项目 第二阶段进一步巩固和扩展

立志成为“东南亚蓄电池”的老挝，是亚洲最大的电力出口国之一。新加坡、老挝、泰国和马来西亚于2022年启动电力一体化项目（简称LTMS-PIP），协助老挝出口丰富的绿色能源，包括向新加坡出口多达100兆瓦的再生水电。这也是我国首次进口再生能源。

黄总理说，我国期待这项目在第二阶段进一步巩固和扩展。“这个项目将为亚细安电网奠定基础，以深化亚细安能源的互联互通，加强本区域的能源韧性。”

今年的亚细安峰会10月在老挝首都万象举行，黄循财到时将出席。这将是他5月出任总理后,首次参与亚细安峰会。

黄循财总理（左二）在新加坡康莱德酒店（Conrad Centennial Singapore）设午宴款待老挝总理宋赛（右）一行。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生（左）也出席了午宴。（海峡时报）

两国签署谅解备忘录 将交换碳市场机制最佳实践方式与知识

在欢迎午宴前，黄总理和宋赛在国会大厦见证了两国签署谅解备忘录，其中一项是有关符合《巴黎协定》第六条的碳信用合作谅解备忘录。

《巴黎协定》第六条允许各国通过自愿转让碳信用等方式，合力达成各自定下的国家自主贡献目标，也就是减少排放和应对气候变化的行动计划。

根据备忘录，新老两国将交换有关碳市场机制的最佳实践方式和知识，以及合作确定可支持两国达成国家自主贡献目标的项目。

黄总理说，新加坡期待与老挝紧密合作，缔结具法律约束力的碳信用合作执行协议，以互惠互利的方式进一步加强两国联系。“这将协助我们实现气候目标、推动投资、创造就业机会、促进可持续发展，以及鼓励采用洁净科技。”

两国也更新了2018年签署的教育合作谅解备忘录，除了加强教育机构之间的学生交流和联系，以及交换教育领域的信息、最佳做法和经验以外，也希望向符合条件的学生推介和提供学术奖学金机会。

宋赛在致祝酒词时重申，老挝政府致力于与新加坡政府共同加强双方的政治与经济合作，造福两国人民，并为亚细安发展做出贡献。

他说，为此，双方同意通过现有的电力一体化项目推动洁净能源发展，在确保能源安全的同时，协助扩大电网向新加坡供电。两国也将在食物供应方面合作，以满足日益增长的粮食需求，以及推动贸易和投资增长。

宋赛上午在国会大厦出席欢迎仪式后，与黄总理举行双边会谈。他下午到总统府会见总统尚达曼和国务资政李显龙。

黄总理（右二）和宋赛（左二）举行双边会谈，参与会谈的我国内阁成员还有主管贸易关系的永续发展与环境部长傅海燕（右起）、外交部长维文医生以及教育部长陈振声。（数码发展及新闻部提供）

根据我国外交部发布的文告，黄循财提到，老挝通过互联互通、再生能源和科技方面的发展带来越来越多的机会，这将进一步强化老挝在国际经济中的地位。两国总理也讨论了如何加强碳信用、再生能源和能力建设等领域的合作。

此外，他们也同意维护亚细安核心和团结极其重要。双方就如何加强区域合作交换了意见，包括建立亚细安电网和推进亚细安数码经济框架。