新加坡老挝转地理挑战为互利机会 将开拓碳信用合作

老挝和新加坡，一个是内陆国家，一个是岛屿国家。尽管地理环境不同，两国在再生能源领域的合作却能把地理上的局限转化为互利的机会。接下来，两国还将在碳信用方面开拓新的合作，共同推进实现气候目标。
老挝总理宋赛（Sonexay Siphandone）星期二（7月9日）正式访问我国。总理兼财政部长黄循财在欢迎午宴上祝酒时说，虽然老挝的陆地面积比新加坡大得多，但两国的人口规模相似，也都须要克服地理限制。
黄总理指出，老挝是内陆国家，没有直接出海的通道；新加坡则是四面环海的岛国，须经由狭窄的水路通向船运和海事通道。不过，双方在再生能源领域的合作证明两国可以把地理上的挑战，转化为互利的机会。
黄总理：期待电力一体化项目 第二阶段进一步巩固和扩展
立志成为“东南亚蓄电池”的老挝，是亚洲最大的电力出口国之一。新加坡、老挝、泰国和马来西亚于2022年启动电力一体化项目（简称LTMS-PIP），协助老挝出口丰富的绿色能源，包括向新加坡出口多达100兆瓦的再生水电。这也是我国首次进口再生能源。
黄总理说，我国期待这项目在第二阶段进一步巩固和扩展。“这个项目将为亚细安电网奠定基础，以深化亚细安能源的互联互通，加强本区域的能源韧性。”
今年的亚细安峰会10月在老挝首都万象举行，黄循财到时将出席。这将是他5月出任总理后,首次参与亚细安峰会。
两国签署谅解备忘录 将交换碳市场机制最佳实践方式与知识
在欢迎午宴前，黄总理和宋赛在国会大厦见证了两国签署谅解备忘录，其中一项是有关符合《巴黎协定》第六条的碳信用合作谅解备忘录。
《巴黎协定》第六条允许各国通过自愿转让碳信用等方式，合力达成各自定下的国家自主贡献目标，也就是减少排放和应对气候变化的行动计划。
根据备忘录，新老两国将交换有关碳市场机制的最佳实践方式和知识，以及合作确定可支持两国达成国家自主贡献目标的项目。
黄总理说，新加坡期待与老挝紧密合作，缔结具法律约束力的碳信用合作执行协议，以互惠互利的方式进一步加强两国联系。“这将协助我们实现气候目标、推动投资、创造就业机会、促进可持续发展，以及鼓励采用洁净科技。”
两国也更新了2018年签署的教育合作谅解备忘录，除了加强教育机构之间的学生交流和联系，以及交换教育领域的信息、最佳做法和经验以外，也希望向符合条件的学生推介和提供学术奖学金机会。
宋赛在致祝酒词时重申，老挝政府致力于与新加坡政府共同加强双方的政治与经济合作，造福两国人民，并为亚细安发展做出贡献。
他说，为此，双方同意通过现有的电力一体化项目推动洁净能源发展，在确保能源安全的同时，协助扩大电网向新加坡供电。两国也将在食物供应方面合作，以满足日益增长的粮食需求，以及推动贸易和投资增长。
宋赛上午在国会大厦出席欢迎仪式后，与黄总理举行双边会谈。他下午到总统府会见总统尚达曼和国务资政李显龙。
根据我国外交部发布的文告，黄循财提到，老挝通过互联互通、再生能源和科技方面的发展带来越来越多的机会，这将进一步强化老挝在国际经济中的地位。两国总理也讨论了如何加强碳信用、再生能源和能力建设等领域的合作。
此外，他们也同意维护亚细安核心和团结极其重要。双方就如何加强区域合作交换了意见，包括建立亚细安电网和推进亚细安数码经济框架。