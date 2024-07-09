种族和谐活动走入淡滨尼 博物馆小小兵分享工作点滴

配合种族和谐日，国家文物局将在淡滨尼天地举办一系列活动，通过生动有趣的方式展示新加坡各族群的传统文化。

文物局举办的种族和谐活动已迈入第四年。今年，该局首次与印族文化馆、马来文化馆、晚晴园—孙中山南洋纪念馆及欧亚人协会合作，将庆祝活动带入社区，在来临的星期六（7月13日）和星期天（14日），举办多个活动。

这些活动包括导览、童话故事会、烹饪工作坊、沉浸式展览和社区壁画绘画等。通过这些轻松有趣的方式，让公众更了解本地不同社群的文化和传统。

导览活动“博物馆小小兵”（Museum Minion）将由来自不同博物馆的工作人员组成，他们会分享幕后工作的内容，并介绍他们如何保存本地文化和历史。通过这些导览和互动，公众可更深入地了解博物馆的运作，同时吸引更多人到博物馆参观，进一步了解本地丰富的文化。

来自孙中山南洋纪念馆的策展研究员林佳淳，是导览活动“博物馆小小兵”的一员。她的日常工作包括检查文物状况、研究故事，以及通过捐赠或企业关闭获取新的文物。

她说：“分享文物的故事和社区参与对于保护文化遗产至关重要，因为这能帮助更多人了解博物馆的藏品，从而促进本地文化的保护和延续。”

沉浸式展览将展示组屋楼下的邻里商店，如杂货店、五金店、日常用品小商店和裁缝铺等。这些商店已成为组屋区居民交流的重要场所，每个新加坡人对这些邻里商店都有着独特的记忆。

国家文物局文物机构司长许婉韵受访时说：“今年活动的主题是‘走进邻里、共庆和谐’。活动的一个重要亮点是我们希望走入社区，体现和谐无处不在，就在你我身边。

“比如我们展示组屋楼下的邻里商店，不论种族背景，每个新加坡人都会光顾这些邻里商店。通过展览，我们希望传达即使在种族、宗教和文化方面存在差异，我们在日常生活中仍然有许多共同之处。”

文物局也与俊源中学和义安中学合作，两所学校的学生将带领公众进行淡滨尼文化遗产之旅，探索淡滨尼的标志性建筑和丰富历史，揭开这个社区的故事。

有兴趣参与活动的公众可在来临周末到淡滨尼天地参与，活动时间从上午11时至晚上7时。