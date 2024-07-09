综合诊疗所心理健康支持计划 为青少年提供及时帮助

青少年面对各种问题与压力，但未必清楚自己承受心理困扰时要如何求助，国立健保集团综合诊疗所医生通过患者的身体症状或压力表现，识别心理方面有困扰的青少年，并提供及时帮助。计划开展两年多来，有近100名青少年获得及时协助，当中10%至15%转介至专科治疗。

本地青少年的心理健康日益受关注，每10个青少年中就有一个患有至少一种心理疾病。政府去年10月推出首个全国心理健康战略，将援助服务重心转向社区，通过更多途径，为有需要者提供帮助。

国立健保集团综合诊疗所自2021年起，在后港的综合诊疗所试行青少年心理健康评估与初期治疗计划（ALERT），为13岁至17岁青少年提供心理健康筛查。这也是我国首个为青少年提供及时心理健康评估和支持的综合诊疗所项目。

在计划下，青少年到诊所看病时，医生会在问诊过程中，判断患者所呈现的生理和心理症状，如头痛、腹痛、不安、焦虑等，是否指向潜在的心理健康问题，并建议有需要的青少年加入ALERT计划，接受六个月的个人化护理。

国立健保集团综合诊疗所家庭医生兼助理顾问蔡裕聪星期二（7月9日）接受媒体访问时解释，13岁至17岁是青少年经历各种生理和心理变化的人生阶段，包括来自学校、家庭和人际关系的压力，因此有必要为他们提供更容易获得心理健康帮助的途径。

蔡裕聪说：“我们发现很多青少年来到诊所时，往往只是说自己有头痛、胸口闷、肚子痛的症状，但这之下或许隐藏着一些焦虑或抑郁的症状……我们希望能通过这项计划鼓励青少年前来寻求帮助、增强他们的意志，并帮助他们更好地面对挑战。”

他强调，ALERT计划的目的在于减少青少年在获取心理服务时所面临的障碍，让他们可在不用担心受到异样眼光看待的情况下，接受帮助，并提高青少年对心理健康的认识，助他们了解相关的症状和迹象。

医疗社工会在护理期间与青少年进行三次至四次的心理健康辅导，若有需要，也会适时与医生讨论青少年的情况，共同调整护理方案。

已有约100名青少年加入计划

截至去年4月，国立健保集团旗下的所有综合诊疗所都已提供ALERT计划；至今，已有约100名青少年加入计划。

由于综合诊疗所属于基层医疗机构，蔡裕聪说：“若患者出现幻觉、饮食失调等严重问题或需要药物治疗，家庭医生会建议他们转介至心理专科医生，接受更妥善的治疗。”在100名加入计划的青少年中，有约10%至15%须转介至专科治疗。

他也说，计划尊重青少年的意愿。若患者不愿意向父母或他人透露情况，护理团队会顺从他们的选择，除非青少年表现出自杀倾向或其他自残的行为。

接下来，国立健保集团也将与竹脚妇幼医院合作推出RECAP@NHGP计划，及早为因心理问题而出现生理症状（psychosomatic）的13岁至17岁青少年提供帮助，包括反复的头痛、腹痛和胸口痛等症状。这项计划将于明年在所有国立健保集团综合诊疗所推出。