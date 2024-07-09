尚达曼：丰富自然资源将为老挝带来经济效益

在全球须转向清洁能源、稀土需求日益增加之际，老挝丰富的自然资源，将为它带来经济效益，这包括发展碳信用的巨大潜力。

尚达曼总统星期二（7月9日）会见来访的老挝总理宋赛（Sonexay Siphandone），双方针对绿色经济和教育等方面进行良好讨论。新老两国计划在这两个领域深化合作。

新加坡和老挝星期二当天签署了有关碳信用合作的谅解备忘录，有助于两国实现气候目标。

尚达曼在脸书发文说，老挝是内陆国家，但拥有得天独厚的丰富自然生态（natural life）。 这个国家约四成的土地由森林覆盖，有很大的潜力发展碳信用，作为新的资金来源。

他提到，老挝数百年来一直被称为澜沧王国，也就是老挝语的百万大象王国。这个国家如今正努力通过国家公园和大象保护区保护野生大象数量。

国务资政李显龙也在同一天会见宋赛。他会后在脸书发文说，两人对新加坡和老挝不断发展的关系，以及碳信用等新兴合作领域表示欢迎。他们也强调推进亚细安电网和《亚细安印太展望》的重要。

李显龙曾在过去的亚细安峰会上与宋赛会面。老挝是今年的亚细安轮值主席国。

宋赛（右）于2022年年底就任老挝总理，国务资政李显龙（左）曾在过去的亚细安峰会上与他见面。两人今年3月也到澳大利亚墨尔本出席亚细安—澳洲特别峰会。（数码发展及新闻部提供）

外交部长维文医生在脸书提到，老挝拥有丰富的清洁能源和稀土，这都是目前数码革命的关键要素。新加坡和老挝可在绿色和数码经济等领域，以及在实现高效的亚细安电网方面做得更多。

宋赛出席胡姬花命名仪式

宋赛星期二也到新加坡植物园出席胡姬花命名仪式，欣赏以他命名的“宋赛·西潘敦石斛兰”（Dendrobium Sonexay Siphandone）配种胡姬花。

陪同宋赛访新的老挝自然资源与环境部长本坎（Bounkham Vorachit），以及工业与贸易部长玛莱通（Malaithong Kommasith），星期三（10日）至星期五（12日）将在新加坡参加李光耀交流研究计划。

他们是李光耀交流研究计划第78和79名到访的交流学者，也是第四和第五名来自老挝的学者。