创办播客制作公司 亚洲声音“播”动心弦

全球音乐串流服务平台Spotify，每年年底都会推出“年度总回顾”。四年前，30岁的杨光进查看他过去一年在平台上收听的音乐和音频时，惊讶地发现他听播客的频率竟远超音乐。

杨光进当时还在一家跨国消费品公司，从事媒体分析工作。他说：“我询问身边的朋友，但没有人的年度总回顾和我一样。我才意识到，我对播客的热爱远超其他人。”

音频内容能引发情感共鸣

这个发现成了杨光进人生的一个重要转折点，促使他把兴趣转化为全职事业。

他说：“我一直都对内容制作感兴趣，尤其是音频内容，因为它能产生独特的情感共鸣。”

之后，他陆续参加多场国内外的播客比赛，积累了经验和信心。直到2022年11月，杨光进认为时机成熟，毅然辞职，创立播客制作公司。

从亚洲人视角出发 填补叙事空白

他认为，市面上的播客往往缺乏亚洲人的故事和视角，因此他希望填补这个叙事空白，致力于通过沉浸式音频体验，揭示亚洲丰富多彩的故事。

“帝国”（Empires）是他制作的播客系列之一，内容深入挖掘亚洲最具影响力企业的历史，以及对行业发展的重大影响。

他说，制作纪实风格的播客，需要深入且扎实的背景研究，整个过程平均需要40至80小时，包括研究、剧本撰写和音频后制。

他最喜欢的一集播客，是关于食品巨头CP集团。“我记得从小吃着CP鲜虾云吞长大，很多亚洲人应该也有相同的记忆。我们的研究显示，全球一半人口品尝过他们的食品。”

CP集团创始人来自泰国，但食品生产、研发和其他运作遍布日本、中国等地。为了制作这一集播客，杨光进深入挖掘并翻译来自泰国和日本的资料。剧本撰写完成后，音频工程师加入了200多个音效和背景音乐，让听众有身临其境的体验。

接下来，由杨光进领导的七人团队，将推出两三个新的播客系列。“我们希望讲述更多亚洲故事，我觉得我们才刚刚开始。”