国际生入学考试报名首日 平台故障导致无法提交申请

国际学生入学考试星期二（7月9日）开放报名，却因系统故障导致家长无法提交申请。当局说，一旦报名得以恢复，将适当地检讨报名期限，以让申请者有充足时间提交申请。

新学年的国际学生入学考试（Admissions Exercise for International Students，简称AEIS）原定星期二早上9时，开放让有意入读教育部学校小二至小五，以及中一至中三的国际学生的家长报名申请。

申请截止日期为22日 成功报名者9月初参加考试

申请截止日期为7月22日中午。如果考试名额已满，则提前截止。成功报名的国际学生将于9月3日至5日参加有关考试，以便在明年入读中小学。

然而，教育部星期二在网站上公告，新加坡考试与评鉴局（SEAB）的考生门户网站遇到一些技术问题，不仅国际学生入学考试，“回归新加坡人入学计划”（SPERS-Sec）的中学入学考试报名作业也受影响。

此外，一些家长也反映，他们当天无法创建报名账号。

当天下午约4时，考生门户网站更新公告，通知申请者当局隔天（10日）早上9时之前将向他们通报最新情况，让他们先休息，无需继续等待，同时保证所有的名额仍可供报名。

据了解，AEIS的名额是根据考场可容纳的人数设定，并通过先到先得的报名方式分配名额。

当局对所造不便致歉 并将适当检讨报名时间表

考评局星期二回复《联合早报》询问时说，当局正与教育部、新加坡政府科技局和供应商合作，以尽快恢复考生门户网站的AEIS报名单元，并对此事所造成的不便致歉。“AEIS报名单元一旦恢复，我们将适当地检讨报名时间表，以让申请人有充足的时间提交申请。”

协助留学生为AEIS备考和提供中小学辅导课程的“卓越补习”中心负责人陈艳告诉记者，约有10名家长星期二相约到补习中心一起准备报名，却碰上平台故障。

“这是补习中心开业10年来第一次遇到这样的情况，但由于是报名首日，在场家长都保持冷静，等待平台恢复后第一时间为子女报名。”

家长孙敏（48岁）受访时说，她和11岁女儿7月初从中国河南来到新加坡，为报名AEIS做准备。从星期二早上9时开始，她每隔10分钟到15分钟就会刷新页面，看平台是否恢复运作。

“这是女儿第二次报名AEIS，如果这次无法成功报名，我们会感到很遗憾，但会继续等待下一次机会。”

来自中国杭州的吴女士（52岁，大学教师）透露，去年朋友的小孩曾尝试报名，但因名额满了而没成功，所以她有心理准备报名竞争会相当激烈，却没料到平台出现技术故障，让她一度感到焦虑。

“早上一开始以为可能是自己的网路有问题，还打给在美国的女儿尝试登入看看，同时也委托中介帮忙报名。为了帮13岁的小儿子报名，我和丈夫轮流从早上9时一直守到下午4时。希望明天能顺利报名。”

教育部去年7月回复国会议员的询问时说，过去五年里，在本地中学和初级学院入学人数中，外国学生约占5%。在参加O水准考试前，外国学生在本地中小学平均上课六年。