肯定学习精神和卓越领导等 百人与团队获公共服务转型奖

年少时曾无心向学，蔡江龙在工艺教育学院教师的细心指导下发奋图强，如愿升上理工学院和大学。

他从新加坡国立大学毕业后，2017年回母校工教院当讲师，半工半读考获硕士学位。他利用所学为工教院策划人工智能相关课程，希望帮助学生为未来职场做足准备。

凭借这股终身学习精神，工教院讲师蔡江龙（36岁）在星期三（7月10日）举办的公共服务转型奖颁奖礼上，获颁技能提升卓越奖。今年的公共服务转型奖有100个得奖者，其中60个是个人奖项。公共服务转型奖分12个类别，包括公共领袖卓越奖、业务转型奖、创新者卓越奖等。

蔡江龙接受《联合早报》访问时说：“我当年在工教院获得老师的帮助，因此想回馈母校，相信以自己的背景，能更好地了解学生。身为教育工作者，我们须更快地掌握业界动态，才能做好准备培训学生。”

预见人工智能的潜力，教电子工程的蔡江龙六年前进修硕士课程时主攻这方面的学习。他也向工教院的合作伙伴新加坡国立超级电脑中心学习，接触高性能计算，并到业界见习六个月。借助这些经验，他协助工教院设计课程，让约700名学生和教职员通过短期课程增进对人工智能的认识。

蔡江龙认为，学无止境，有机会应充实自己，并与他人分享学习经验。为了丰富学识，他去年通过网课完成麻省理工学院的量子运算基础课，并有意继续这方面的学习。

公共领袖卓越奖得主 带领团队全岛设活跃乐龄中心

护联中心基层社区护理发展署副署长黄惠敏是另一名得奖者，获颁公共领袖卓越奖。她带领团队推行活跃乐龄中心的计划，于2021年至2023年在全岛各地设立154所中心。截至今年4月，这类中心已增至208所，逐步朝2025年的220所目标迈进，以便让约八成年长者就近在邻里的中心参加活动。

职能治疗师出身的黄惠敏（46岁）在医疗领域有丰富经验，在护联中心服务15年。她受访时说，团队2019年开始筹划工作，其中一个挑战是与众多利益相关者沟通，包括经营乐龄中心的机构和各政府单位，传达活跃乐龄中心的宗旨。这样做的目的是让更多年长者获取更好的服务、参加更丰富的活动，对象也不再限于原有乐龄活动中心服务的租赁组屋居民。

她指出，对于改变，业者一般会关注这对运作的影响，关键在于帮助它们看到长远好处并做出调整。为此，护联中心也定期举办分享会让业者交流心得。

获颁领袖奖，黄惠敏要感谢工作团队的支持。她说：“我认为领导应与团队保持密切沟通，发挥每个人不同的强项。有时候，你可能要推动他们去突破极限，让他们有成长空间。我很高兴有机会与团队一同实现活跃乐龄中心的计划，提升乐龄生活。”

除了个人奖，多个政府机构也凭杰出的项目获颁团队奖项，例如：移民与关卡局在兀兰火车关卡推出自助通关机，把通关时间从45秒减至24秒，获颁表彰勇于创新态度的奋勇前进精神奖；陆路交通管理局在市区和义顺试行特别设计的指示牌等指路标志，获颁民众交流卓越奖。新加坡食品局批准印度尼西亚供应活鸡，加强本地食物供应的工作让该局获颁敏捷奖，此奖肯定及时应对挑战与需求的举措。