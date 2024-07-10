黄亚细肉骨茶创办人黄锡海 涉车祸酿伤亡被控有意认罪

“黄亚细肉骨茶”创办人、时任潮安会馆主席黄锡海，因涉嫌没有小心驾驶，导致车子失控撞树后翻覆，酿成一死二伤，被控上法庭。

黄锡海（87岁）星期三（7月10日）早上在国家法院被控两项抵触公路交通法令的控状，他表示有意认罪。

控状显示，这起车祸发生在2022年11月1日晚上约7时36分，地点在那森路（Nassim Road）朝东陵路方向的路段。案发路段是双向单车道。

黄锡海被指没有小心驾驶，导致汽车失控转向左侧，在撞树后翻覆，以致坐在副驾驶席的黄铁汉（72岁）死亡，而坐在后座的风水师金子龙（75岁，原名陈德顺）则重伤。

他的代表律师是Tan Lee & Partners的资深刑事案律师朱时生和朱衍琳。黄锡海在面控后表示有意认罪，案件展期至8月20日让他认罪。他目前以1万5000元保释在外。

据早前报道，黄锡海在车祸发生时是潮安会馆主席，为了筹办潮安会馆58周年庆晚宴，他开车载着理事黄铁汉和当时的副财政金子龙到乌节酒店试菜，岂料途中发生车祸。

三人在车祸后受困车中，民防人员赶到现场后锯开车顶，才将他们救出。受伤的三人随后被送往医院治疗，黄铁汉在抵院不久后宣告不治。

潮安会馆执行秘书余焕杰当时受访时说，当天有10人相约到乌节酒店试菜，其中四人自行前往，另六人（包括出事三人）则到会馆集合，过后分乘两辆车前往酒店。一行人陆续抵达酒店，却迟迟不见三人身影，不断拨打他们的手机但无人接听，之后才得知发生车祸。

死者黄铁汉在潮安会馆服务与担任理事40多年，在朋友眼中为人友善健谈，平时积极处理会务工作，协助会员报名参加会馆活动。

黄锡海的儿子黄明忠受访时也说，父亲事后非常自责，心情未能平复。

没有小心驾驶导致他人死亡，若罪成可被判罚款最高1万元，或不超过三年的监禁，或两者兼施；若没有小心驾驶导致他人受重伤，罪成则可被判罚款最高5000元，或不超过两年的监禁，或两者兼施。