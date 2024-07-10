毛发验毒10分钟 数月前吸毒也测得出

中央肃毒局或将使用即时毛发验毒仪，只需约60根头发，便能在10分钟内检验出嫌疑人在过去数月是否吸毒。目前的毛发化验法需时30天。

中央肃毒局星期三（7月10日）在常年工作计划研讨会上展出即时毛发验毒仪，有望让执法人员更快取得验毒结果。目前中央肃毒局、监狱署和内政科技局正在评估这款验毒仪，评估预计在2025年下半年结束，到时再决定是否采用。

这款即时毛发验毒仪的评估，由内政科技局法证专业研究中心的高级法证科学家颜国展带领。他说，这个检测仪的操作简易，有些类似冠病检测试剂盒，有助肃毒人员更快做出决策。

颜国展的团队在示范时说，首先须取一缕头发，用粉碎机磨三分钟，然后在所得粉末中加入试剂，再将溶液滴入检测仪上静置三分钟。

最后，再将检测议插入分析器，即可分析出其中的毒品成分和种类，整个过程不到10分钟。

可测毒品包括可卡因、K他命及冰毒

检测仪可检测出包括可卡因（Cocaine）、K他命（Ketamine）、甲基安非他命（methamphetamine，俗称冰毒）等毒品。

颜国展说，毛发验毒原理是人体吸毒后毒素会留在头发毛囊中，网络上流传号称能洗掉毒品痕迹的洗发水等手段都言过其实。

肃毒局发言人说，肃毒局在2012年开始使用毛发化验法，需要30天才能得到结果。目前的毛发化验法须要取80毫克的头发做检验，而即时毛发验毒仪只需要10毫克，即仅约60根三厘米长的头发，在10分钟内就能知道化验结果。

当局目前使用的检验法还有尿液检测法，不过毛发化验法能侦测出嫌犯在过去数月曾否吸毒，有别于检验尿液，仅能测出当周前情况。

青少年涉毒趋势令人担忧 预防是第一道防线

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授在研讨会上致辞时说，2023年肃毒局共起获黑市价约1500万元的毒品，也捣破25个贩毒团伙，在全球毒品情况恶化的大背景下，不遗余力地保持了我国相对“无毒”情况。

不过，他强调，更多青少年涉毒的趋势令人担忧。他透露，仅今年首四个月，便有16名16岁以下的少年涉毒被捕，而去年全年有24人。

费绍尔说，调查也显示青少年对毒品持开放态度，这点须加以注意，“相比成年人，青少年更倾向于认为，吸毒是个人选择，因此是可以接受的”。

他指出，这一趋势出现的主因是年轻人更多地接触到网上和外国传播毒品无害的错误信息和看法。“随着时间推移，跨越一代人后，这种自由主义态度会侵蚀社会及其价值体系，造成难以逆转的危害。”

新民小学将抗毒信息融入课程 向学生宣导毒品危害

新民小学积极把抗毒信息融入课程当中，向学生宣导毒品的危害。

对于学生们接触毒品的途径，学生管理和领导力主任杨素榕受访时举例说，孩童可能因为受和同龄人互动影响，以及社媒信息共享等原因接触到抽烟，甚至电子烟，这有可能成为学生踏入滥用药物的“入口”。

她也说，学校也会积极关注学生行为上的改变，例如缺席、形体上的变化、和同学间的互动等；一旦发现不妥，就会进一步向其他教师了解有关学生的学业情况，以及学生与家人间的相处情况，及时介入止损。