男子在脸书公然招跑腿 从马国带“壮阳糖”

男子公然在脸书群组招人当跑腿，从马来西亚带两款“壮阳糖”入境狮城给他，称跑一趟能领三四十新元酬劳。

有网民在脸书群组“新柔关卡路况情报站”发贴文称，要找一名每日骑电单车来回新马的工作人士，帮忙带保健品到狮城给他，且称带一趟可给对方三四十元的酬劳。

对方还强调要对方带的是保健品，并非毒品，要是不相信，拿到货时可打开来检查。

《新明日报》记者联系上该名网友，佯装对这份工作感兴趣，对方随后发来语音信息讲解。

男子解释，他之前有一个在狮城打工的马国朋友帮他定期带保健品到新加坡给他，但那名朋友最近离职了，他只好另找人帮忙。

他指出，那个保健品是马来西亚生产的人参糖，“有人会用快递把糖果送给你，你只需把盒子去掉，再随便找一个袋子将糖果装起来，每天带一些进来新加坡，直到带完为止，就可以了。”

他解释完后发来两款糖果的照片。经《新明日报》查找，两款糖果分别是“Candy B+ Complex”和“Hamer Candy”壮阳药，两者在本地均为违禁药物。

当被问及为何只能骑电单车和每天带一些入境时，男子解释说，因为糖果含有人参，所以携带这些糖果入境新加坡时，尽量不要坐巴士，因为坐巴士入境会对每一个人进行检查。

他还建议说，如果需要坐巴士，就不能带太多，因为内含人参，会被抽税。

“所以骑电单车或坐私家车最好。”

完整报道，请翻阅2024年7月10日的《新明日报》。