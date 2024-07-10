咖啡店为照顾年长者 咖啡乌茶乌仅售5角

为照顾年长居民，女皇镇一家咖啡店一年多前易手后，新业者一杯咖啡乌或茶乌仅卖5角，每天可售出数百杯，有受访居民高兴地说，几乎天天来光顾。

在生活成本高涨下，位于女皇镇玛格烈通道第40座的“大食汇”咖啡店仍以5角的价格售卖一杯热茶乌或咖啡乌。相比之下，那一带其他咖啡店和小贩中心的每杯茶乌和咖啡乌，价格介于1元至1元2角。

根据新加坡政策研究所去年进行的“在外用餐的成本：食物价格指数2.0”（Makan Index 2.0）调查，5角咖啡乌和茶乌相信是全岛最便宜。

《新明日报》日前走访上述咖啡店，负责人杨女士受访说，开业一年多以来，咖啡乌和茶乌一直都是5角的特价饮料。

“这附近有很多老人家，他们最常喝的就是咖啡乌和茶乌，不加奶且少糖。我们为了照顾他们，就把价格定得很低。”

她透露，每天能卖出几百杯咖啡乌和茶乌，占所有饮料的三成至四成。“我们卖这个价格其实是不赚钱的，所以只能通过售卖其他饮料和食物来赚取利润。”

据观察，摊位前贴有告示，本月1日起现泡和罐装饮料起价1角至2角，但调涨不包括茶乌和咖啡乌。

“我们的早餐套餐也很实惠，只要2元就有两粒鸡蛋、两片面包和一杯加奶的热茶或咖啡。”年长者和学生光顾其他摊位也有2角折扣。

咖啡店由八达岭控股私人有限公司经营，总经理陈文水受访时说，在全岛数十家咖啡店中，只有上述这家咖啡店推出如此低廉的价格。

附近居民：天天来光顾



独居的罗桂微（82岁）说，她几乎每天都光顾楼下的这家咖啡店。“我每次都喝5角茶乌，或吃2元超值早餐，价格对我们这种老人家很友好。”

周经顺（74岁，退休人士） 说：“通胀下也许他们最终得起价，但相信依旧比其他地方便宜。我很幸运住在附近。”

完整报道，请翻阅2024年7月10日的《新明日报》。