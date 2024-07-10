假租房谎称为外劳办工作证骗逾11万元 中年妇判监18个月

诱导女友人协助自己在网上刊登虚假房租广告，中年妇在三个月内欺骗22人超过6万6000元。她还谎称能为外籍工人申请工作证件，骗走男友人交给她的4万7500元申请费，被判坐牢18个月。

被告普里亚（57岁）面对六项欺诈的罪名，她星期二（7月9日）在庭上承认其中两项，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，被告在2021年12月萌生歪念，以假租房的方式行骗。她找上一名女友人，声称自己的房地产中介生病，无法替她在网上刊登租房广告，要求对方帮忙。

女友人同意，被告也承诺每完成一笔交易就会支付400元的佣金。女友人后来按照被告提供的信息，在交易平台Carousell上刊登租房广告，让有兴趣者联系被告。

当有租客表明有意租房时，被告就会将他们的资料转发给女友人，让对方协助拟出租房合同，自己则会向租客收取定金。

从2022年1月至2022年3月间，被告用这个手法，骗走22人共6万6075元。

庭上透露，当租客想要搬进单位时，被告就会找不同借口搪塞他们，事后就音信全无。

根据法庭文件，女友人后来发现自己遭被告欺骗，便建议受骗的租客报警。调查也显示，女友人没有收到被告承诺给的佣金。

向被告介绍员工 一受害人被骗近5万元申请费

除了设下租房骗局，被告也曾以协助外籍工人申请工作证件为由，欺骗一名男子近5万元。

2019年左右，被告向一名男友人谎称，自己能帮外籍工人申请工作证件。她告诉男友人，他每成功为她介绍一名顾客，就能获得100元佣金。

从2019年7月至2019年11月间，男友人前后为被告介绍30名外籍工人，并代他们向被告支付共4万7500元的申请费。不过，被告收了钱后却没有办事。

男友人后来察觉被骗，报警处理。

庭上披露，针对这两项罪行，被告至今只对租房骗局的两名受害人作出5400元赔偿。

据早前报道，自2023年7月至2024年1月，已有至少389人在租屋骗局下损失至少240万元。

警方提醒，公众可上租房反诈页面go.gov.sg/cea-rentalscams了解更多详情，也可拨打警方热线1800-255-0000或上官网提供诈骗线索。