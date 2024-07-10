谎称妻欲杀儿还割伤他 中年男判监两个月

中年汉与妻子吵架，一怒之下竟然报警，谎称妻子醉酒欲杀两岁儿，还拿刀割伤自己的手并诬陷妻子伤他，结果妻子被控，还得接受心理评估。现在，中年汉被判坐牢两个月。

现年38岁的被告面对三项控状，包括向公务员提供假资料与伪造证据，他星期三（7月10日）承认其中两项，另一项交由法官下判时一并考量。

由于被告的孩子未满18岁，根据儿童与青少年法令，媒体不得报道任何会泄露他身份的资料。

根据案情，被告与42岁的妻子和两岁儿子同住，事发当时妻子已获得针对被告的个人保护令。

夫妻家中起争执 男子怒报假案

2023年9月28日早上，被告发信息通知妻子，说要到单位取衣物，并要求妻子在场。当晚9时许，被告到单位收拾衣服时，两人起了争执。

被告间中去洗澡，接着又与在客厅想哄睡孩子的妻子争吵，还越吵越凶。怒火中烧的被告此时跑到厨房，报警称“我的妻子正在谋杀儿子，她已完全喝醉，快派人下来”。

为了让谎言显得逼真，被告接着拿起刀割伤左手。警方抵达后，被告在录口供时谎称，妻子在他面前猛掐儿子三至五秒，致使儿子向后仰，但最后被他阻拦；接着，妻子到厨房拿刀奔向他，企图刺伤他的脸部，当他抵挡对方的攻击时，被割伤左手。

被告也称，他担忧儿子安危才报警。基于被告的口供，妻子随即被警方逮捕，在9月30日被控持危险武器蓄意伤人。她过后被还押在心理卫生学院进行心理评估，直到10月13日才被释放。

被告在10月15日联系调查官，坦承他之前给假口供，在重新录口供后告知警方真相。

控方指出，被告编造故事还伪造证据，有计划地让妻子陷入麻烦。他在妻子被还押期间并未说出实情，直到妻子被心理卫生学院释放才坦承错误，可见并非因一时受刺激犯罪，因此，控方建议法官判他坐牢两个月至四个月。