控方针对刑罚上诉高庭 妇女无牌驾驶改判坐牢六周

一名妇女因为儿子与工作而烦恼，决定开车兜风散心，结果失控撞上铁栅，进而揭发她事发时无牌驾驶。经控方上诉后，原本只须接受罚款的妇女，被高庭改判坐牢六周。

在发生撞铁栅事故之前，妇女因酒驾被吊销驾照。高庭法官认为，妇女应采取措施确保记得自己已被吊牌，其罪行不应只是罚款了事。

从事保险经纪工作的李世莲（译音，48岁），早前在国家法院承认两项抵触公路交通法令的控状后，被判罚款1万零400元和吊销各级驾照四年。控方针对其中一项控状，即无牌驾驶的刑罚上诉至高庭，要求将这项控状的1万元罚款，改为坐牢八周。

控方星期三（7月10日）上诉得直，高庭法官洪承利决定改判李世莲坐牢，但刑期定为六周。

这起案件发生在2021年7月1日晚上10时19分，李世莲驾驶的车子在实里达航空园一带，撞上一道靠近海德公园门（Hyde Park Gate）的铁栅。

根据李世莲所承认的案情，事发当天下午4时左右，她离开住处，漫无目的地开车兜着。她一度把车停在实里达空军基地附近，并且在车上睡着。

到了晚上10时许，李世莲开车来到实里达航空园一带，汽车在转弯时突然失控冲上草坪，接着驶入水沟，最终撞上一道铁栅。李世莲没有受伤，她在一对路人的协助下下车，再乘私召车回家。

之后，有公众发现被弃于实里达航空园的车子而报警，交警到场后将汽车拖走。李世莲隔天早上回到现场，发现车子已不见踪影。

李世莲称，她在案发前的那段日子睡眠不足，工作经常得熬夜，而且儿子被逮着在学校吸电子烟，这些烦恼都让她忧心、焦虑。事发当天，儿子没按照事先说好的准时回家，自己的母亲也开始责怪她没管好儿子。

被告酒驾被吊销驾照三年

种种事情导致李世莲精神紧绷，她于是决定开车去兜风，让自己透一透气。李世莲称，她当时只想要逃避一切，根本不记得驾照已被暂时吊销，她并非蓄意或预谋犯案。2020年3月，李世莲因酒驾被判罚款6000元和吊销驾照三年。

国家法院法官在审案时，接受李世莲在事发时承受极大压力，以致不记得自己的驾照已被吊销。法官认为这一点减轻了李世莲的罪责，为此决定判她罚款即可。

但针对刑罚上诉的控方指出，过往无牌驾驶的判例通常是判予被告坐牢，而且李世莲未被诊断在案发时患有任何精神疾病，她的情况不至于那么特殊，足以说服法庭不必判予监刑。

高庭法官洪承利同意控方的立场，并认为李世莲理应采取措施，确保自己谨记驾照被吊销一事；而且，法庭必须做出适当的判刑，才能让被告与其他被吊销驾照者，牢记自己没有驾照的处境。由于李世莲需要时间处理一些事务，法官批准她的申请，让她在7月30日才入狱服刑。