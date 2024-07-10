国庆庆典向总统敬礼 67分钟礼炮运载航程历来最长

今年国庆庆典鸣放21响礼炮向总统致敬的环节中，M3G舟桥车将运载四门25磅的礼炮，沿着滨海湾航行，并途经滨海湾中央岬，让观众近距离观赏。

这次航程达5.87公里，将创下在滨海内湾最长的航行纪录。除去鸣放21响礼炮的时间，整个航程将长达67分钟。

载着四门25磅礼炮的M3G舟桥车（Mobility 3rd Generation Military Float Bridge），将在国庆日当天，从尼诰大道地铁站附近的岸边出发，一路南行，经过新加坡摩天观景轮岸边，从薛尓思桥、海湾桥（Bayfront Bridge）和滨海湾螺旋桥底下穿过，航行到滨海湾金沙艺术科学博物馆岸外，直到滨海湾中央岬（Promontory）岸边，让观众近距离观赏M3G舟桥车的风采，再续航至鱼尾狮和滨海艺术中心之间的水域。

在尚达曼总统检阅仪仗队时，M3G舟桥车上队伍将鸣放21响礼炮。之后，M3G舟桥车将返回起点。

169军人参与执行总统礼炮敬礼

今年国庆庆典的总统礼炮敬礼，将有169名来自第23炮兵营和第35工兵营的军人参与执行。

来自第23炮兵营的总统礼炮敬礼组织秘书谢婷芳上尉（31岁）受访时指出，为确保总统礼炮敬礼顺利进行，军方须与包括公用事业局、滨海湾花园等各方密切沟通，也须精准计算鸣放礼炮的时间。这些准备工作早在今年1月就已经开始。

“我们必须根据M3G的航行速度，以及航行的距离，计算出完成这次总统礼炮敬礼航行所需的时间。鸣完礼炮后，我们也要马上撤出，让出水域给下一个水上项目。”

来自第35工兵营的排上士长高塔姆一级上士（Gautham Senthil Kumaran，25岁）说，今年总统礼炮敬礼的航程，不仅路线更长，团队也会尽量放慢速度，以向岸上的新加坡人微笑挥手致意。

今年国庆步操队伍，还有父子、夫妻等一同上场。

在志愿特警团担任高级警曹长的陈国安（47岁，人力资源主管），当志愿特警已21年。今年他将和儿子陈隽衡（19岁，南洋理工学院学生），一起参加国庆步操队伍。陈隽衡见习中尉在全国学生军团步操队伍担任教官。

陈国安说：“其实我的工作很繁忙，经常要出差，但儿子鼓励我一起参加步操队伍，因为这是人生中唯一可让我们父子俩一起参加国庆庆典的一次机会，所以我就答应了……这也是我第一次参加国庆庆典。”

陈国安说，在家里，儿子也向他传授了一些提高步操动作水平的窍门。

陈隽衡受访时回忆说，父亲的步操队伍在实里达军营排练的场景，让他印象深刻。“我从来没想过我爸爸会在我面前做步操、参加国庆庆典。”