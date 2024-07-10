戴上全息眼镜指挥机器人 未来工作或更轻松高效

工程师进行维修工作时，可能不便移动，但只要戴上全息眼镜指挥机器人，远处的工具就能迅速送到手边，大大简化流程，也节省人力。

这套结合光学雷达（Lidar）和人工智能等先进技术的系统，是新加坡—麻省理工学院科研中心（简称SMART）属下“M3S”研究团队的七个研究项目之一，目的是通过科技促进人类与机器人互动，从而优化工作流程，提升效率。

“M3S”指的是“Mens”（头脑的拉丁语）、“Manus”（手的拉丁语）和“Machina”（机器的拉丁语）。

维拉孔（Dulanga Weerakoon）是参与全息眼镜项目的研究员之一。他说，这套系统除了采用光学雷达技术，也运用深度学习算法，分析人类的口头和行为指令，再通过“点云”（Point Cloud）科技，确定目标物体的精准位置。

“点云”是一组呈现三维座标的数据，每一点代表物体表面的一个位置，把这些点连起来，即可呈现物体的外观。

维拉孔说：“目前，我们正在居住环境中测试这套系统。它可在多种场景派上用场，取代一些琐碎、重复的步骤。比如机器人能帮助行动不便的老人传递东西，让他们的日常生活更轻松。”

研究团队接下来计划推出系统原型，日后可能量产并推出市场。

M3S团队星期三（7月10日）在新加坡国立大学举办人工智能研讨会，吸引来自全球的研究团体和业界代表，共同探讨人工智能与机器结合的互补作用、人机互动在社会不同层面上的角色，以及业界如何利用人工智能优化工作流程等。