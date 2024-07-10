实龙岗组屋走廊摆桑拿房 谢健平：将继续联络居民移除杂物

实龙岗组屋走廊出现桑拿房，一些居民不以为意，但有人认为阻碍走道，也担心周围盆栽蚊虫滋生。马林百列市镇理事会将继续观察情况，并与屋主沟通，减少屋外杂物。

这个木质桑拿房摆在实龙岗中路第427座组屋一个单位外，桑拿房放置在一个底座上，前方有台阶，一旁贴着一个“家”字。

《联合早报》记者星期三（7月10日）上午走访现场，观察到桑拿房并未连接电源，上面放了洗衣液等物品。

桑拿房外部按钮看似老旧，上方印着“INFRASPA”，相信是一款远红外线桑拿。房内的座椅上铺着毛巾，内部挂着一些画、照片和装饰等。

摆在屋外的桑拿房相信被屋主当做储藏室，里头挂着一些画、照片和装饰。（林明顺摄）

受访邻居透露，桑拿房属于旁边一户人家，而该户人家屋外也可见一张座椅，周围放了约30个大大小小的盆栽。他们也称，住在单位内的是一名五六十岁的华族妇女，偶尔会有一对年轻男女和她一同出现。

记者数次敲门，无人回应，到了傍晚6时30分，看到屋内亮灯，但依旧没人开门。

住在同层的林姓邻居（82岁，退休）说，自己住在这里30年，上述屋主大约10年前搬来时，走廊上就多了桑拿房。“以往那里的空间很宽敞，但放了物品后就窄了很多，因为平时不会走过，所以就没有多说什么。”

有居民说，放有桑拿房的楼层走廊以往很宽敞，就像图中同座组屋其他有公共走廊楼层的那样。（林明顺摄）

居民：屋主搬来组屋时带来桑拿房

有居民称，妇女以往相信是住在私宅，结果搬来后将原有的桑拿房一并带过来，但这些年来应该都没有使用，而是把它当成储藏室。

另一名吴姓邻居（75岁）则认为，桑拿房的位置不影响通行，对此没有太大意见。不过他指屋主在走廊摆放的多个盆栽挡道，他曾向当局投诉。

他指出，上月去世的妻子生前因半身不遂须用轮椅代步，遇到屋外电梯维修，只得走到桑拿房邻居单位外搭电梯。“经过走廊时，轮椅很难通行。我前几个月摔倒后要用拐杖，同样需要较大空间行走。”

居民黄德涵（20岁，学生）说：“听说有人因担心蚊虫滋生曾向当局投诉，但情况好像没有太大改变。据说妇女以前会在屋外浇花，但最近比较少看到了。”

谢健平：市镇会将继续沟通减少杂物

国会议长谢健平是负责该组屋所在布莱德岭区事务的马林百列集选区议员，他星期三答复《联合早报》询问时说，当局知晓上述情况。“事实上，市镇会这些年来一直和屋主保持联系，让她减少在屋外堆放物品。”

他说，市镇会将继续与屋主沟通，以移除固定装置，并进一步减少屋外的物品。“我们将密切留意情况的发展。”

为打造更安全和舒适的居住环境，谢健平吁请公众不要在公共区放置未经批准的构造物，减少杂物，不要阻挡走廊和楼梯间。