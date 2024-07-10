乘客可在新捷运应用 提前半小时预订共享脚踏车

即日起，新捷运乘客可通过应用，提早预订共享脚踏车，以便更轻松地往返公共车站和目的地。

新捷运和共享脚踏车业者Anywheel，星期三（7月10日）宣布展开合作，乘客可通过新捷运的应用，查询巴士站或附近脚踏车停放点的共享脚踏车数量，并且提前30分钟预订脚踏车。

配合这项计划，双方将推出一系列赠品，鼓励公众绿色出行。

有机会获高达100元礼品 包括脚踏车通行证购物券等

在接下来的12个月里，在平日、周末和公共假期非繁忙时段搭乘巴士，并使用共享脚踏车的乘客，将有机会获得价值高达100元的礼品，奖品包括90天脚踏车通行证、墨镜、购物礼券等，每月将有25名幸运儿获奖。

新捷运和Anywheel的文告指出，目前，搭乘16/16M号、57号、123/123M号、145号、195号和400号巴士路线的乘客可参与这项活动，之后将逐步扩大至更多巴士路线。

此外，即日起至今年12月底，搭地铁出行的乘客，如果从滨海市区线的淡滨尼东站、淡滨尼西站进站或出站，可免费使用Anywheel的共享脚踏车服务。

Anywheel创办人杨源家说：“我们希望这项举措能够鼓励新加坡居民以更环保、更健康的方式上下班，并为他们提供更多选择。”

新捷运集团总裁沈维明说，新捷运积极建立合作伙伴关系，为乘客改善头尾一里路的衔接。这项合作不仅为本地居民提供更便捷、更环保的出行方式，也能鼓励公众多使用公共交通，减少碳排放，为2030年新加坡绿色发展蓝图做出贡献。