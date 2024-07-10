市建局：红头巾壁画可保留 屋主作画未申请罚款2000元

最近引起不少讨论的桥南路红头巾壁画去留已有定案，市区重建局通知屋主不必对壁画做出任何更改，但因屋主未获批准便进行壁画工程，被处以2000元销案罚款。

市区重建局和卫生部星期三（7月10日）发出联合文告说，壁画可以保留，不过屋主没征求市建局的批准就展开壁画工程，违反规定。

“红头巾手拿香烟的壁画引起公众广泛讨论。一些人对壁画将吸烟描绘成平常事表示担忧。其他人则认为这是艺术作品，应该维持原样。大多数公众并不认为这是香烟广告。”

文告说，市建局和卫生部听取许多公众对壁画中描绘红头巾吸烟的不同意见后，进一步审查，并同意保留壁画，不做任何修改。这考虑到壁画并非违法的烟草广告，而且在很大程度上被视为艺术作品。

当局也强调，尽管如此，壁画的描绘确实将吸烟当成平常事，违反卫生部的政策。如果屋主事先向当局申请，卫生部就会关注到画中吸烟的元素，并要求修改。“因此，我们将与屋主合作，在不修改壁画的情况下，寻找适当方法来减轻壁画对吸烟宣传可能造成的影响。”

当局也说，过去半个月有关壁画的讨论有建设作用。“讨论语气平和，相互尊重。我们感谢公众表达他们的观点。”

受保护建筑 墙上作画须获批

不过，屋主未经许可就展开工程，经当局提醒须事先申请后，还是不理提醒继续施工，因此当局对屋主开出2000元销案罚款。

根据当局规定，由于受保护建筑上的壁画是显眼的视觉标志，可加强文化保护区特色，所以所有受保留建筑的屋主都必须先提交壁画方案供审批。

文告称，市建局在3月22日曾通知屋主的代表，有关壁画工程还未得到批准，要求他们马上申请。3月25日，市建局再次提醒继续绘画前要得到批准。不过直到4月11日，画作已完成，当局才收到提案。

“市建局将继续与相关机构和利益相关方紧密合作，确保我们在受保护建筑上绘制壁画的指导方针和程序，不仅为创意表达提供空间，还能保护受保护建筑的特色，并满足更广泛的公众利益。”

画家和店屋管理人：多方讨论很有启发

对于过去近20天各界热烈的讨论，负责管理这店屋的金基尔薛资产管理（Shepherd Asset Management）发言人告诉《联合早报》：“我们很高兴这个作品在本地引发这么多的热烈辩论和讨论，这证明新加坡人可以持有不同意见，同时保持强烈的社区意识和精神。”

他也说，很高兴这个红头巾的形象已然成为艺术的象征，光辉的形象可获保留，以供他人欣赏。

创作这画的肖恩（Sean Dunston）也告诉《联合早报》，过去几周的讨论跨越多个主题，他认为十分有意义。“我乐见所有的辩论，以及那么多我未曾听过的人的观点和分析。特别是来自《联合早报》的。”他也说，这场讨论让他今后呈现作品时会更为谨慎。