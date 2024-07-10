本地明年起 不再允许注册新柴油驱动车和德士　　

新加坡争取在2040年前实现所有车辆使用更清洁能源的愿景，从2025年1月1日起，本地不再让新柴油驱动车和德士注册。

为了朝绿色目标发展，政府于2021年3月宣布，从2030年起所有新注册的新车和德士必须由更清洁能源驱动；到了2040年，全面淘汰传统的内燃式引擎（Internal Combustion Engine）车辆，也就是传统的汽油与柴油车。

陆路交通管理局星期三（7月10日）发文告提醒公众，在2025年1月1日期限之前注册的柴油车可更新拥车证，但必须缴纳更高的路税，借此推动车主别继续使用柴油车。

陆交局说，使用更清洁能源的汽车逐渐普及，本地的新柴油车近年维持在低水平。自2021年以来，本地新注册的柴油汽车和德士处于低水平，比率一直低于1％。

文告说，这些限制不会影响根据经典车辆计划和复古车辆计划进口和注册的车辆。

根据陆交局官网上截至今年5月的资料，本地有1万7000多辆柴油驱动的私家车。车主以后如果更新拥车证来继续使用这些车辆，就得缴付更高路税。

柴油驱动的德士有2246辆，混合动力（Petrol-Electric）车款的德士为1万零589辆。

数据也显示，康福德士在本地的车队规模最大，共有6428辆。城市德士（CityCab）排第二，有2207辆；两家公司都隶属于康福德高企业。

排第三和第四的分别是得运（Transcab）的2067辆，以及SMRT旗下的腾越宝威（Strides Premier）的2070辆。

康福德高：已在2019年停止注册柴油德士

对于能否在当局的期限前实现目标，康福德高集团发言人说，作为对可持续发展的承诺的一部分，集团正积极过渡到清洁能源车辆，并且自2019年以来已停止注册柴油德士。

康福德高集团现有德士车队有约15%是柴油车。集团发言人说：“我们正积极过渡到清洁能源车辆，预计到2025年底，柴油德士将少于1%。从柴油车更换为混合动力德士，司机预计可节省约33%的燃油费用。”

腾越宝威则承诺在2025年底前，把整个车队转换为更环保的混合动力和电动车车队，并说旗下的全电动德士租赁费率目前是市场上最具竞争力的之一，公司欢迎更多的德士司机加入团队。