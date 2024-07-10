小一报名第一阶段结束 四小学近半学额已满

小一报名第一阶段结束，四所小学已填满约一半的学额。

报名情况和去年相似。去年第一阶段报名结束时，共有五所小学填满约一半学额。

为期三天的第一阶段报名在7月2日至4日进行，供有兄姐在报读小学就读的孩童申请。



教育部星期三（7月10日）在网站公布开放给下一个阶段，即2A阶段的学额数量。



根据统计，四所小学已填满约一半的学额。它们是丰原小学（Fern Green Primary）、军港小学、绿洲小学和康德小学。其中，义顺4道的军港小学填满约53%学额，是四所学校之中最高的。



根据教育部网站，军港小学在接下来的2A阶段剩下53个学额，加上预留给后期2B阶段和2C阶段的共60个学额，这所学校还剩113个学额满足接下来的报名需求。该校今年共提供240个学额。



小一报名共分为五个阶段，接下来的2A报名将在星期四（11日）早上9时至星期五（12日）下午4时30分进行，开放给父母或兄姐是校友的孩童、在报读小学教育部幼儿园就读的孩童，以及父母是学校职员、学校咨询或管理委员会成员的孩童报名。2A报名结果会在7月19日公布。



今年开放报名的180所小学，一共可提供3万9518个学额。



格致小学（Kranji Primary School）和校内的教育部幼儿园，2028年将从蔡厝港的现址搬迁到登加新镇，因此，2024年至2026年期间，学校将暂停接收小一学生。



家长可上教育部网站查询个别学校将在2A报名阶段提供的学额数量，这不包括预留学额。所有小学会分别预留20及40个学额给后期的2B和2C阶段。

