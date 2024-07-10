黄循财总理8月18日发表首次国庆群众大会演说 分析：或有重大宣布

今年的国庆群众大会将在8月18日傍晚6时45分举行，总理兼财政部长黄循财将发表任内首个国庆群众大会演说。

受访学者分析，黄总理很可能在演说中做出重大宣布，并为执政风格定下基调。

总理公署星期三（7月10日）发文告，公布今年的国庆群众大会在8月18日（星期天）于宏茂桥的工艺教育学院总部举行。这是黄总理5月15日出任我国总理后的首场国庆群众大会演说，大会地点和过去两年一样。

国庆群众大会1966年开始举行，是我国总理每年最重要的政治演说平台，总理一般会就攸关国家发展的议题，向全民发表演说。

在去年的国庆群众大会上，时任总理李显龙宣布推出耗资70亿元的“共同前进配套”，为1973年及更早出生的新加坡公民提供公积金花红。

李显龙在2004年出任总理后的首个国庆群众大会演说中，做出多项重磅宣布，包括公共服务部门实行五天制，以及放宽举行演讲和展览的执照条例等。

专家：料阐明执政蓝图 说明三至五年内重点议题

智库铄翼（Solaris Strategies）国际事务高级分析师穆斯塔法博士（Mustafa Izzuddin）受访时指出，作为黄总理的国庆群众大会首秀，预料他将阐明接下来的执政蓝图，展现他的领导风格，并说明接下来至少三到五年内关注的重点议题。

南洋理工大学拉惹勒南国际研究学院社会凝聚力研究高级研究员梁振雄博士指出，黄总理此前已承诺将在接下来几个月走访全国不同选区，亲自与新加坡人接触，听取民意。年轻人是重点群体之一，“如何应对他们关心的住房和就业问题，料将成为焦点之一”。

他说，另一个重点议题可能包括为低收入和低技能水平的新加坡人提供政府援助，扩大他们的安全网。

至于黄总理会否在演说中做出重磅宣布，穆斯塔法认为很有可能。

他说：“黄总理将寻求为他的总理任期留下标志印记。作为他的首个国庆群众大会，他当然会希望演说有影响力，并且让人留下印象。”

坊间早前盛传全国大选可能在今年内举行，一些舆论认为，黄总理有可能以国庆群众大会演说作为铺垫，紧接着在9月举行大选。

穆斯塔法认为，若黄总理在演说中宣布重大的津贴配套，这可能是大选将至的迹象之一，但未必就代表大选肯定会在年内举行，因为配套需要时间落实，大选日期也必须看黄总理的日程、民意基础等综合因素。