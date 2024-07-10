国立研究基金会拟推出新拨款计划 促进AI研发

赵世楚

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发布 / 2024年7月10日 10:45 PM
总理公署（国家研究与开发事务）常任秘书陈祝全教授（右）与新加坡—麻省理工学院科研中心“M3S”研究小组首席研究员赵锦华教授在研讨会上探讨人工智能的发展方向等议题。（李冠卫摄）
总理公署（国家研究与开发事务）常任秘书陈祝全教授（右）与新加坡—麻省理工学院科研中心“M3S”研究小组首席研究员赵锦华教授在研讨会上探讨人工智能的发展方向等议题。（李冠卫摄）

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国立研究基金会准备于今年底推出新的拨款计划，投资一些大的人工智能科研项目，以推动本地团队在人工智能前沿领域的探索，确保新加坡能够跟上科技变革的脚步。

总理公署（国家研究与开发事务）常任秘书陈祝全教授星期三（7月10日）出席新加坡—麻省理工学院科研中心旗下“M3S”研究小组举办的人工智能研讨会时，透露上述计划。

陈祝全在发表主旨演讲时指出，我国不仅为全国人工智能策略2.0（简称NAIS 2.0）配备了大量预算，该策略也很注重人才培养、计算（compute）和人工智能研究与发展。

他提到，在人工智能研发方面，NAIS 2.0有三大重点，分别是基础人工智能、加速和促进研究的人工智能，以及人工智能的应用。

陈祝全也指出：“无论对于研究人员个人还是研究机构而言，保持领先或至少与时俱进非常重要。否则，我们就有可能被远远抛在后头。”

他说，新的拨款计划希望对人工智能在本地的发展起到催化作用，聚集不同学科的研究人员，共同思考如何利用人工智能来加速和推动现有研究方式。

除了提供资金，新计划也将在数据共享和加强计算能力方面，为研究团队提供平台与支持。

“M3S”研究小组：推动人机互助

作为研讨会的主办方，成立于2023年7月的“M3S”研究小组目前正在开展七个人工智能相关的应用研究项目，领域涉及教育、航空及船舶业等。

“M3S”缩写取自拉丁文，意为“头脑、手和机器”（Mens, Manus and Machina），小组研究人员主要来自新加坡国立大学、新加坡管理大学，以及美国麻省理工学院。

“M3S”研究小组首席研究员赵锦华教授在演讲中指出，一方面，人们担忧工作被人工智能替代，但另一方面，在发展过程中，一些领域又面临人力与技术短缺的问题。

赵锦华举例说，樟宜机场集团是中心的合作方之一，它正在建造预计2030年代中期投入运营的第五搭客大厦，这将让机场的容量翻倍，但机场也面对无法让员工的运营能力同时翻倍的难题。“因此，科技是必不可少的。”

他认为，与其让人工与技术形成对立，学界与业界应合作，更着重研究人机互动模式，让机器人技术在实际工作场景中协助人们提高效率。

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