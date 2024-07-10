国立研究基金会拟推出新拨款计划 促进AI研发

国立研究基金会准备于今年底推出新的拨款计划，投资一些大的人工智能科研项目，以推动本地团队在人工智能前沿领域的探索，确保新加坡能够跟上科技变革的脚步。

总理公署（国家研究与开发事务）常任秘书陈祝全教授星期三（7月10日）出席新加坡—麻省理工学院科研中心旗下“M3S”研究小组举办的人工智能研讨会时，透露上述计划。

陈祝全在发表主旨演讲时指出，我国不仅为全国人工智能策略2.0（简称NAIS 2.0）配备了大量预算，该策略也很注重人才培养、计算（compute）和人工智能研究与发展。

他提到，在人工智能研发方面，NAIS 2.0有三大重点，分别是基础人工智能、加速和促进研究的人工智能，以及人工智能的应用。

陈祝全也指出：“无论对于研究人员个人还是研究机构而言，保持领先或至少与时俱进非常重要。否则，我们就有可能被远远抛在后头。”

他说，新的拨款计划希望对人工智能在本地的发展起到催化作用，聚集不同学科的研究人员，共同思考如何利用人工智能来加速和推动现有研究方式。

除了提供资金，新计划也将在数据共享和加强计算能力方面，为研究团队提供平台与支持。

“M3S”研究小组：推动人机互助

作为研讨会的主办方，成立于2023年7月的“M3S”研究小组目前正在开展七个人工智能相关的应用研究项目，领域涉及教育、航空及船舶业等。

“M3S”缩写取自拉丁文，意为“头脑、手和机器”（Mens, Manus and Machina），小组研究人员主要来自新加坡国立大学、新加坡管理大学，以及美国麻省理工学院。

“M3S”研究小组首席研究员赵锦华教授在演讲中指出，一方面，人们担忧工作被人工智能替代，但另一方面，在发展过程中，一些领域又面临人力与技术短缺的问题。

赵锦华举例说，樟宜机场集团是中心的合作方之一，它正在建造预计2030年代中期投入运营的第五搭客大厦，这将让机场的容量翻倍，但机场也面对无法让员工的运营能力同时翻倍的难题。“因此，科技是必不可少的。”

他认为，与其让人工与技术形成对立，学界与业界应合作，更着重研究人机互动模式，让机器人技术在实际工作场景中协助人们提高效率。