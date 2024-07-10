公务员每年获500元津贴促进身心健康

今年10月起，符合条件的公务员每年可获得500元津贴，用于个人发展和身心健康；公共服务人员的医疗和牙科津贴明年起也将调高。

公共服务人员每次到私人诊所和医院接受门诊的医疗津贴顶限，将从20元调高至50元，牙科津贴则从每年120元增至250元。津贴调整涵盖重新受雇的公共服务人员，以及领取养老金的退休公务员。

主管公共服务的教育部长陈振声，星期三（7月10日）在公共服务周开幕仪式上宣布新措施时，获得现场热烈掌声。

陈振声说，每年500元的“FlexiGrow”津贴，可让符合条件的公务员，用于个人发展课程和健身项目等，为自己的身心健康和发展负起责任。

针对新计划的条件，公共服务署受询时只说，有意让多数公务员从中受惠。

根据公共服务署网站资料，我国16个政府部门和超过50个法定机构，约有15万名公共服务人员。其中约8万6000人是在政府部门工作的公务员。

公共服务领域明年7月起 退休年龄延至64岁

除此之外，公共服务领域也会带头，从明年7月1日起，将退休年龄从现在的63岁延至64岁；重新雇佣年龄上限则从68岁调至69岁，比全国早一年实行。

陈振声说，随着预期寿命延长，他们意识到许多较年长的公共服务人员可能希望保持活跃，包括更长时间继续进行有意义的工作。“我们会支持所有仍希望做出贡献和继续塑造国家未来的人员，不论年龄。”

不过，他也强调，上述福利只算是“保健因素”（hygiene factors，即薪金、福利等影响人们对工作满意度的基本因素），无法单凭这些打造出吸引力十足的价值主张，来吸引最优秀和最敬业的人才投身公共服务。

陈振声：公共服务价值主张 须立足于三大要素

陈振声认为，公共服务的价值主张必须立足于使命感、价值观和魄力（gumption），以激励优秀人才一起为国为民服务。这也是公共服务要继续取得成功的三大要素，缺一不可。

他提出，公共服务的使命，是建设一个繁荣的新加坡，为所有新加坡人提供希望和机会。公共服务人员必须把国家和人民的利益摆在首位。

公共服务人员也要有信心和信念，继续坚持他们相信是正确的事情，即使未必立竿见影。“如果我们一直害怕别人如何评价或看待我们，公共服务将无法良好运行。”

陈振声也说，无论是开拓新领域、承认自己可能变得懒散，或是踏出舒适圈，公共服务都不能失去勇气或魄力。他认为，这会变得越来越困难，不仅因为世界更加复杂、不确定和充满挑战，还因为成功时间越长，就越难舍弃过往行之有效的做法。

他说，公共服务人员必须能够迎难而上，解决问题，即使面对负面声音也要能完成任务。为此，他们必须贴近基层，并且绝不能搞民粹主义，也不能为了短期利益而牺牲长期的可持续发展。

“在治理上既要在短期内回应民意，也要对长期发展负起责任，这是个微妙而重要的平衡。”

面对各种挑战，陈振声呼吁公共服务人员持续自我革新、提升技能，以便与时俱进，在不断变化的世界中保持竞争力。

在公共服务署任职的王伟杰（30岁），对公共服务部门在提升福利配套时，充分考虑公务员的反馈表示欣慰。

王伟杰计划使用“FlexiGrow”津贴来买书，好为未来做准备和激发创新，对工作带来帮助。他也打算尝试瑜伽等健身课程和其他有益身心的活动。