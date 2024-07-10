今年首六个月 入境旅客恢复至疫前近九成

我国旅游业稳健复苏，今年1月至6月，入境旅客共计824万人次，恢复至2019年冠病疫情前同期的约88.4％水平。

根据新加坡旅游局的最新数据，6月的入境旅客达125万人次。入境旅客虽连续三个月下滑，但与去年同期相比，还是高出10.7％。

留宿旅客占比虽减少 逗留时间却更长

今年上半年迎来的824万旅客人次中，约74.4％在本地住宿过夜，旅客平均逗留时间约3.51天。在2019年同期，我国当时迎来932万入境旅客人次，当中的76.5％在本地留宿，平均逗留时间约3.40天。

换言之，到访我国并留宿的旅客占比如今虽减少，但选择过夜的旅客却逗留更长时间。

今年1月至6月，来自中国的旅客最多，共145万人次，达2019年疫前同期约80.1％；第二是印度尼西亚，共130万人次，相等于疫前约87.2％；第三是印度，共62万9040人次，相等于疫前约84.2％。

三大旅客来源国中，印度旅客逗留时间最长，约6.46天；中国排第二，约3.70天；印尼第三，约2.85天。

旅游局：今年入境旅客人次有望达到1500万至1650万人次

旅游局国际司大中华区首席代表兼执行署长潘政志回答《联合早报》询问时说，国际旅游需求强劲，航空运力复苏，今年的入境旅客人次有望达到早前的预估数字——即1500万至1650万人次。

他提到，中国是新加坡重要的旅客来源国。旅游局将继续在中国主要的一线和二线城市大力推广，把新加坡定位成一个值得信赖、充满活力及适合休闲和商业旅客的景点。

旅游局关注的中国一线城市有北京、上海、广州、深圳、杭州和成都；二线城市则包括沈阳、天津、济南、青岛、南京、宁波、厦门、海口、南宁、昆明、长沙、重庆、武汉、郑州、西安和福州。

潘政志说，中国旅客如今向往的是更深度和沉浸式的体验，也越来越关注可持续发展。他们的旅游选择也颇受旅游相关的娱乐节目影响。

同中国真人秀《花儿与少年》合作 展示我国旅游景点

在这方面，旅游局同中国芒果电视受欢迎的真人秀节目《花儿与少年》合作，在我国进行拍摄，展示我国不同的旅游景点。节目上个月播出，适逢中国旅客暑假旅游旺季开始前的时期。

我国入境旅游业者夏日风情旅游老板龚娅琼说，中国市场持续向好，但旅行社发现，来临暑假，亲子团少了，游学团却有增加趋势。

旅行社：亲子团锐减 游学团激增

她透露，亲子团去年占了旅行社约四成的预订，游学团则占约三四成。但今年，亲子团锐减至两成，游学团却激增到八成。“因为兑换率的关系，到访新加坡的费用增加了，或许中国家长更希望把资源都专注在孩子身上。”

龚娅琼提到，游学团的学生年龄一般介于8岁至16岁，主要来自中国华东和华北地区。

她说：“生意持续上门我们当然开心，但这种趋势有些令人担心，毕竟我们做生意嘛，不同市场的占比要是能更平均的分布，风险也比较好掌控。”

经典旅游集团董事长蒋慧君说，新加坡与中国今年2月落实30天互免签证后，来自中国的游学团增加了10％。旅行社在7月和8月会接待至少10多20组游学团。

旅游局数据显示，今年1月至6月，来自中国的入境旅客中，19岁及以下旅客占约12.39％，比2019年疫前同期高出约0.93个百分点。