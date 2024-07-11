照料失禁年长乘客 新航空姐善举暖心

旅游总是让人向往，但不是每趟旅程都充满欢声笑语，有人带着沉重心情出发，也有人在半路遇到突发状况。这时，空姐的关心就像一盏灯，照亮漫漫旅途。

去年6月，在新加坡飞往洛杉矶的一趟新航班机上，一名年长的女乘客突然晕倒在地，大小便失禁，一时无法起身。乘务长黄炜玲（42岁）见状，立马和同事一起把乘客扶起来。

由于衣服沾上污秽物，年长乘客穿着不舒服，黄炜玲把她的一套干净便服给乘客穿。

老吾老以及人之老

“我把衣服给乘客时，想到的是我的妈妈，虽然她还没衰老，但以后总有会需要帮助的时刻。我希望有一天，也会有人用同样的方式帮助我的亲人。”

黄炜玲后来了解到这名乘客容易晕厥，由于担心病情恶化，在那趟旅程后，她就不再搭飞机了。

“旅游通常是开心的体验，但也有一些沉重的旅程。所以最简单的善举，如一句问候，会让对方感到温暖。”

乘客赴姐葬礼没进食 陪伴左右安抚情绪

就曾经有一名年轻女乘客，飞行全程都没有进食。一经了解，黄炜玲才得知乘客正在赶赴姐姐的葬礼，便陪伴左右，安抚乘客的情绪。

黄炜玲说：“空乘的工作不仅是确保环境安全和舒适，更是与乘客交谈，在有需要时提供关怀。”

凭专业的服务精神，黄炜玲星期四（7月11日）获颁新航总裁卓越服务个人奖。

入行24年的黄炜玲，曾因怀孕而离职，转行当汽车租赁销售员。然而，对服务行业的热忱最终让她重返新航。

与10岁儿子分享趣事

在冠病疫情期间，她调到新航服务开发部门，了解幕后工作。疫后她再次回到客机上，更珍惜失而复得的机会，10岁儿子也是她动力的源泉。

“儿子很外向，对我的工作非常好奇，总是要我分享一些趣事。当空姐的乐趣就是遇到来自不同地方的人，了解他们的故事。”