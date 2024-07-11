国大医院设青少年泌尿科服务 助小病患过渡到成人护理

由于视神经脊髓炎影响了膀胱功能，林彦仪自12岁起便须接受长期护理。到了17岁，医生开始为她做准备，逐渐让她从小儿外科顺利过渡到成人泌尿科。这个协助病患过渡的安排，是新加坡国立大学医院设立青少年泌尿科服务的重点。

现年20岁的林彦仪说：“在小儿科时，我年纪较大，就像大姐姐一样，经常和小朋友聊天，然而到了成人泌尿科，我一下子成了最年轻的患者。离开了舒适圈来到未知的环境，会感到尴尬，幸好青少年泌尿科服务让我认识了医生，增强信任感，比较安心。”

林彦仪最初的主治医生是国大医院邱德拔—国立大学儿童医疗中心小儿外科高级顾问医生杨翼宁。他说，当彦仪17岁时，他便向她和她的家人提起会给她介绍新医生，并提早让她与国大医院泌尿科顾问医生郑惠文接触。

两医生合力施手术 女生病情显著改善

林彦仪在大约一年半至两年里，逐渐从小儿外科过渡到成人泌尿科。去年3月，她的两名医生为她进行膀胱扩张和米特罗法诺夫阑尾造口术，以减少膀胱压力，减轻肾脏的负担。

如今她的病情已显著改善，每天排尿时可通过更方便的方式进行，不必从尿道抽尿，只需坐在轮椅，将尿管插入肚脐抽取；此外，她无需他人协助，可以独立自理，过程也更卫生，减少了尿道感染的风险。

平均每千名孩童中 约五人出现泌尿系统问题

平均每1000名孩童之中，约有五人会出现泌尿系统问题。为了帮助病患能够更好地适应从小儿外科过渡到成人泌尿科，国大医院在2022年9月，推出本地医院的首个青少年泌尿科服务（Adolescent Urology Service），为病患提供更具针对性的协助，以应对各种成人问题。

这项服务为患有尿道下裂、泌尿生殖道先天性异常、膀胱输尿管返流，以及后尿道瓣膜等疾病的患者提供专业护理。目前有50名至100名病患接受这个服务。

郑惠文医生说：“这些病人在过渡时期可能面对心理、内分泌、妇科以及性方面的改变，这些都属于成人特有的问题，是他们在年幼时期不会接触到的，特别是病患开始工作后，这些会影响他们以前年幼时期的作息习惯和治疗方式。”

她指出，青少年泌尿科服务会为特殊病患提供长期护理，并与病患和家属建立合作伙伴关系。她举例说，在儿科时期，病患的医疗方案多数由父母和看护者做主。随着病患过渡到成人泌尿科，团队会与病患直接沟通，协助他们学会独立做出医疗决定，照顾自己。