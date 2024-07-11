学术之路魅力无穷 年龄不限收获皆丰

人们常说“活到老、学到老”，新加坡理工大学讲师苏玉珊（50岁）就是一个典范。

上世纪80年代初她就读小学，因英文不佳未能通过小四分流考试，完成八年小学教育后，14岁才参加小六会考。在中学的剑桥O水准考试中表现优异，随后升入理工学院攻读护理专业，接着出国修读护理学位。多年的工作后，她分别于2007年和2019年在新加坡国立大学攻读硕士和博士学位，展现了终身学习的精神和毅力。

苏玉珊在卫生部和医院从事多年的临床试验和流行病学研究工作后，于2007年进入国大苏瑞福公共卫生学院攻读公共卫生硕士课程。

她受访时说：“在工作了一段时间后，我渴望学习更多知识。起初有些担心我的学历不足，但朋友鼓励我尝试申请。很幸运的是，当时国大公共卫生硕士课程开始接受其他医疗专业的学生，这让我能够深入拓展我的专业知识。”

2019年，苏玉珊决定再次重返国大攻读博士学位，尽管已是新加坡理工大学的讲师，她希望通过博士学位获得更全面的知识，以便更好地教导学生。

在攻读博士期间，她面对父母接连生病的挑战，需要经常往返学校和医院，随后在导师的支持下，让她坚持完成学业。“在准备博士论文时，虽然非常辛苦，但导师的支持和指导帮助我理清思路，提供建议，让我成长为一名独立的研究员。”

国大将于7月11日至21日举行一年一度的毕业典礼。苏玉珊将获得博士学位，另一名毕业生许维凌（25岁）则将获得学士学位。

眼皮底长瘤使视力恶化 仍不言弃坚持学习

许维凌在大学期间遭遇了健康问题的人生低谷，然而她并未放弃，而是积极面对生活的挑战，最终战胜病魔。

2021年，许维凌在国大商学院念大二时，突然出现视觉模糊和眼睛发痒的情况。起初她以为是眼部感染，预计会自行痊愈。尽管她去看过医生，但并未发现异常。然而，在接下来的一年，她的视力持续恶化，使用矫正镜片和药物等也无济于事。

“我的眼睛会刺痛，还会头痛。这些疼痛和不适不仅影响了我的生活和学业，也导致我无法进行各种运动项目。”

后来许维凌被诊断出眼皮底下长了淋巴瘤。她在接受六个月放射治疗期间，尽管疲劳和钙水平降低，仍然坚持上课并在教师和同学的支持下顺利完成课业。期间她还因一次意外摔倒导致双脚骨折，需要六个星期依靠轮椅出行。

战胜病魔后，许维凌对人生也有所感悟。她认为无论年龄大小，都要关注身体健康。如有不适，及时就医，生病了要积极治疗。

“不管是学习或工作都要合理安排时间。压力可能是导致癌症的主因，因此在治疗过程中不要给自己太大的压力，保持乐观，听从医生的指示。”