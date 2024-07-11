宝马私召车司机重伤德士叔右眼 监21个月

切换车道酿擦撞车祸，42岁宝马私召车司机与62岁德士阿叔发生冲突，阿叔右眼被打了一拳，要求救但手机出问题无法报警，最后伤重住院一周。

被告林柱培（42岁，译音）面对两项包括蓄意伤人导致重伤和抵触防止骚扰法令的罪名，他承认其中一项，被判坐牢21个月。

被告案发时是驾驶宝马的私召车司机，受害者则是一名62岁的德士司机。

案情揭露，2021年2月1日晚上10时左右，两人都在惹兰勿刹往明古连街道的路段行驶。受害者在第二车道开德士，被告从第三车道切入第二车道，超越受害者的德士。

受害者随即转向第一车道，以避免发生车祸。由于第一车道是右转车道，受害者想继续往明古连街直行，因此之后再切回第二车道。

不料，受害者的德士驶入第二车道时，与后方被告的宝马发生擦撞。两辆车在临近森林商业中心的梧槽干拿路（Rochor Canal Road）和梧槽路交界处停下。

受害者下车，发现宝马车头撞到了德士的左后保险杠，两辆车都留下些许划痕。受害者拍下两辆车的照片时，被告不断对着受害者爆粗口。受害者不理睬走回德士，被告紧随其后，继续开骂。

受害者以同一句脏话回应被告，随后进入德士，却在即将关上车门时，突然右眼被一拳袭击。他连忙用手遮住右眼，才发现眼镜已经不见，只剩破碎的镜片掉落在掌心。

他下车后，看到被告和女乘客回到宝马，驱车离开。

受害者试图通过手机拨电报警，但无法拨通电话，只好开德士前往梧槽邻里警局报案，随后被送往陈笃生医院。他因眼部伤势而住院一周。

被告在今年1月23日落网。

完整报道，请翻阅2024年7月11日的《新明日报》。