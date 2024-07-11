定价过高或具误导信息 建屋局RFL平台两个月撤下50转售组屋房源

建屋发展局转售组屋列售平台自今年5月中旬投入试运行以来，约50个房源信息因不现实的定价或具误导性的信息而被删除，占售屋广告总数的5%。

建屋局在答复《联合早报》的查询时透露上述数据，其中八个房源在修改价格后得以重新上网。

由建屋局推出的转售组屋列售（Resale Flat Listing，简称RFL）平台，5月13日投入试运行，5月30日全面启动。建屋局说，目前平台上共有近1000个组屋单位求售。5月30日到6月18日期间，RFL平台的首页访问次数约36万6500次，平均每天超过1万8300次。

建屋局指出，RFL平台旨在创建一个透明、可靠和值得信赖的转售组屋列售和交易市场。长期来看，这也将有助于一个稳定、可持续的房地产市场。为此，RFL平台内置自动功能，当卖家列出的价格超过了过去六个月内附近同类型单位最高成交价格至少10%时，系统会提示卖家。

此外，建屋局也保留审核RFL平台上的房源信息的权力，并在不事先通知的情况下，删除任何不适当或不准确的内容。建屋局将继续密切监控列售信息，并毫不犹豫地删除不现实定价、不适当或不准确的内容。

分析师认为，现有RFL上的把关功能虽有效，但仍有改进的空间。

合登集团高级数据分析总监李思德指出，列售价格是卖家对其组屋价值判断的反映，这价值判断包括考虑到装修和独特之处等条件。

“虽然10%的检查很有用，但它可能会成为卖家的标准，即以比最后成交价高出10%来列售。这个高出最后成交价10%的定价，可能导致转售组屋价格的螺旋式上升。”

李思德也指出，与其他房地产交易网站不同，RFL平台对转售组屋单位描述有字数限制。他认为，应提高字数上限。

遭删房源比率小 表明RFL有效阻止过高定价

SRI研究与数据分析部主管莫汉（Mohan Sandrasegeran）认为，RFL推出初期遇到的挑战在意料之中。持续的审核和用户反馈，对建屋局识别和解决这些问题至关重要。

莫汉建议，RFL可以增强算法检查，改进自动化系统，以更好地检测和标记不现实的价格和误导性信息，确保列售信息的更高准确性和可靠性。

橙易集团（OrangeTee Group）首席研究与战略总监孙燕清认为，涉及不现实定价和误导性信息的房源数量，占总列售数量的比率非常小，这表明RFL在阻止屋主打出过高价格方面，相当有效。