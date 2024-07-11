不满父亲将公司改宿舍 儿子开车撞破门挥铁锤砸公司

不满父亲私自把公司空间改成工人宿舍，少东连夜从马来西亚开车回新加坡，撞破公司玻璃大门，还从车上掏出铁锤敲碎大楼内的玻璃装置。少东冲动下鲁莽行事，被判接受强制性治疗两年。

被告何书文（译音，42岁）早前承认一项鲁莽行事的罪名，法官将另一项抵触防止骚扰法令的控状纳入考量后，星期四（7月11日）在国家法院作出判决。

被告的父亲（72岁）是大士湾通道Syscon建筑公司的董事，被告是他的长子。

Syscon成立超过40年，主要承包组屋兴建工程，承包过的工程包括达士岭（Pinnacle@Duxton）、杜生阁（Sky Terrace@Dawson）和榜鹅综合诊疗所等。

因父亲擅自做决定 被告情绪失控

案情显示，在2023年10月15日晚上10时，父亲发短信通知被告，他打算把公司部分空间改造成工人宿舍。

由于被告早前已在公司的电线装置上花了一笔钱，改造宿舍将会影响到新装置的电线，父亲于是打算以分期付款方式赔偿被告10万元。

父亲过后转了2万元给被告，并再次发短信通知被告。

庭上透露，人在马国的被告收到短信后变得很激动。他不满父亲在没有征询过他的情况下擅自做出决定，于是回复父亲，扬言会到公司砸烂所有东西。

被告过后连夜从马国的住家开车回新加坡。16日凌晨2时左右抵达公司大楼时，被告直接开车撞破公司的玻璃大门，跟着从车上掏出一把铁锤，把公司内部的玻璃装置一一砸烂。根据事发照片，公司至少有六面玻璃装置被砸。

被告挥铁锤砸碎至少六面玻璃装置。（取自法庭文件）

被告干案后便直接开车回返马国住家。

根据法庭文件，一名员工当时目睹过程，吓得连忙报警求助。