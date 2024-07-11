涉拥有或贩卖无烟烟草产品 27人助查

27人因涉嫌在本地拥有或贩卖无烟烟草产品，目前正协助当局调查。

新加坡警察部队和卫生科学局星期四（7月11日）发联合文告说，当局5月15日至6月30日在小印度展开联合行动 ，起获超过600公斤的无烟烟草产品，黑市价超过10万元。执法人员在彰德路（Chander Road）和维拉三美路（Veerasamy Road）等处的沟渠盖下、垃圾桶内，以及电箱中搜出这些产品。目前，年龄介于24岁至77岁的27人正协助调查。

当局提供的照片显示，涉案者将无烟烟草产品藏在这些地方，相信是企图躲避追查。例如，他们将无烟烟草产品放入袋子内，然后放入垃圾桶，置于垃圾的最上方。

执法人员在一些垃圾桶中，搜出包在袋子里的无烟烟草产品。（卫生科学局提供）

新加坡自2015年起禁止无烟烟草产品，包括咀嚼烟草、鼻烟（snuff）和口含烟（snus）。这些烟草产品内含有尼古丁和其他有害物质，可能导致癌症和口腔健康问题。

根据烟草法令，进口、分销或销售无烟烟草产品，一旦罪成，初犯者可面对最高1万元罚款，最长六个月监禁或两者兼施；重犯者可面对最高2万元罚款，监禁最长12个月或两者兼施。

持有、使用和购买无烟烟草产品者，可面对最高2000元的罚款。当局提醒公众，切勿携带无烟烟草产品进入我国。

卫科局严厉看待这类罪行，并会毫不犹豫地对违例者采取行动。卫科局也将继续与其他执法机构合作，取缔贩卖这类产品的行为。

公众如果要举报有关无烟烟草产品的非法活动，可于星期一至星期五每天早上9时至下午5时30分，拨电给卫科局，号码是6684-2036或6684-2037。