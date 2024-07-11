涉诈骗或非法放贷逾千万元528人被调查 年纪最小14岁

近530人涉及诈骗或非法放贷被警方调查，其中年纪最小的仅14岁，涉案总额逾1000万元。

新加坡警察部队星期四（7月11日）发文告说，勿洛警署警员于7月1日至10日展开为期10天的执法行动，目前有528人被警方调查，他们涉及超过2200起诈骗和非法放贷活动，最年长者72岁。

涉及诈骗而受查有425人，涉及的案件包括电子商务、投资、网络钓鱼、求职和租房诈骗，他们也被指抵触洗钱罪名，涉及金额超过1000万元。另103人则因涉及借贷诈骗和大耳窿活动被警方调查，涉及金额超过12万元。

41人因犯下各种罪行被逮捕。所有案件调查仍在进行中。

根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对最长10年监禁和罚款。根据贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令，洗钱罪成可面对监禁最长10年，或罚款最高50万元，或两者兼施。

根据放贷人法令，协助非法放贷一旦罪成，初犯者将面临最长四年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多六下鞭刑；重犯者将面临最长七年监禁，罚款3万元至30万元，以及最多12下鞭刑。

警方强调，严正看待这类犯罪行为，涉及诈骗和非法放贷活动者会被依法严惩。警方也提醒公众，应拒绝向他人提供Singpass和银行户头，或协助他人汇款或接收钱款，借此来赚快钱，以免卷入罪案，沦为罪犯的同伙。

勿洛警署署长王兴顺助理警察总监在文告中感谢警员合力将涉案者绳之于法，并指诈骗和非法放贷活动在社区不会有立足之地。