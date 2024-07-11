帮助学生重铸自信 教师心灵温暖触碰

让每名学生都能够发掘自己的潜能、追求并实现梦想，这对于化学教师黄爱姿来说，是教学事业中最重要的事。本着这个信念，她帮助一名休学一年的学生重建自信，还考入了理想中的专业。

黄爱姿（34岁）在南华中学执教已进入第10个年头，她是今年六名获颁杰出青年教师奖的教师之一。

曾有一名中四的学生因心理健康问题而休学了一年，重返学校后在出勤率和融入班级等方面都遇到一些困难。在了解到这名学生的梦想是成为一名海洋生物学家后，黄爱姿积极和家长沟通配合，对孩子的每一个小进步表示肯定，从而让学生逐渐建立信心，勇敢追梦。

她也注意到这名学生面对考试时承受很大的压力，因此在O水准会考的每一场考试后，她都会找学生聊一聊，给予鼓励。这名学生后来顺利升入理工学院，并且报读了感兴趣的专业。

黄爱姿说：“在我求学的过程中遇到过许多恩师，他们让我更了解自己，并且意识到如果有梦想，就应该努力去实现。这也是激励我成为教师的原因，我也要帮助我的学生实现梦想。”

身为化学科目主任，黄爱姿在教学时积极运用情景模拟、戏剧扮演等形式，让学生更有代入感地了解抽象的化学概念、提高学习兴趣。

杰出青年教师奖获得者：游戏和科技激发兴趣

圣安德烈中学科学科目主任陈秀虹（34岁）也是今年杰出青年教师奖的得奖者。

陈秀虹加入圣安德烈中学已近九年。她说：“我在一所男校教书，所以时常会用游戏化的方式，以及运用科技辅助，如kahoot、padlet等平台来提高学生的学习兴趣，让他们更愿意积极主动地学习。”

她认为，科技像是人们的第二双眼睛。例如中二班的学生在科学课中，学习了昆虫和植物如何用保护色等不同的生物结构来自我保护。她让学生们拍下身边的昆虫植物，通过谷歌镜头（Google Lens）应用观察局部的特写、了解更多详情，这大大激发了他们自主学习、不断探索新知识的兴趣。她也会鼓励学生们拍摄更多照片、写下观察心得，然后上传到padlet平台和其他同学交流分享。

河流研究是圣安德烈中学的科学课内容之一。陈秀虹带领学生走出教室，去加冷河进行实地观察调研。她说，在这过程中，学生们会提出许多有价值的问题，如“我们怎样才能测量水有多干净？”“我们能够做什么来改善水质？”等。

她认为，当学生在学习过程中不再问“这个考试会不会考”，而是真正地思考它对社会的实际影响时，才是教学真正的成功。