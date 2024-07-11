削弱竞争有损乘客司机利益 竞消委：Grab收购得运德士献议违反竞争法

针对私召车业者Grab拟议收购本地第三大德士公司得运德士，新加坡竞争与消费者委员会发布临时决定声明说，这项收购献议可能会大幅削弱市场竞争，违反竞争法。这可能导致乘客支付较高车费，司机可能得付较高的抽佣率。

竞消委星期四（7月11日）发文告说，Grab旗下的私召车租赁公司Grab Rentals拟议收购得运德士（Trans-cab），此举将减少司机和乘客可使用的私召车服务平台，大幅削弱私召车的市场竞争。

我国竞争法第54节条文禁止反竞争的合并项目，竞消委指出，Grab的收购献议会违反这个条文。

竞消委说，Grab占私召车市场上风，通过收购行动增加司机供应预计会进一步巩固主导地位，进而损害司机和乘客的利益。

目前，其他私召车业者也面对司机短缺的问题。竞消委指出，Grab的收购计划将极大程度剥夺竞争对手从得运取得的司机来源。

据竞消委分析，向私召车平台租车的司机往往更常使用同个平台；Grab也可通过各种方式吸引得运司机留在平台上，收购献议预计会使更多得运司机惯用Grab，并减少其他平台的使用率。

得运司机加入Grab后，竞争对手对他们的吸引力相信会大程度受限。

其他平台要及时找到顶替流失的德士司机也可能面对挑战，原因包括司机供不应求、司机惯用指定平台、业者拥有和扩张车队以及支付司机奖金等成本高昂。

司机往往更倾向使用乘客多的平台，乘客也青睐司机多的平台。整体来看，收购献议或使竞争对手无法满足乘客需求，逐渐失去吸引力。

此外，其他平台要扩展服务的能力也将受影响，对约束Grab的竞争力会变弱。竞消委说，若其他业者对Grab的竞争约束削减，乘客或得支付更高的车费、司机可能须交付更高的抽佣率，可使用的私召车平台也会减少。

Grab也意识到，与其他增加司机供应的方式相比，收购献议相信能大幅省去支付司机奖励的成本。

竞消委说，业者可以占据市场主导地位，推出新产品等方式提高竞争优势，也可以巩固地位。然而，若合并只是持续巩固地位，却没有提高竞争力，可视为反竞争之举。

Grab和得运可在10个工作日内向竞消委提出陈情

不过竞消委说，上述临时声明并非最终决定，当局还未判定是否批准或阻止收购献议。

Grab和得运可在获知临时决定的10个工作日内，向竞消委提出陈情，包括解决反竞争的方案，竞消委会把陈情内容纳入考量后发布最终决定。

Grab与得运去年7月宣布签署收购协定，全面收购得运股份，进一步扩大和巩固在点对点载客市场的份额。

有关这项收购献议的第二阶段评估仍在进行中，评估所需的120天工作日时限预计在7月底结束。