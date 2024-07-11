许通美：我国选民展现成熟睿智 支持少数种族总统候选人

新加坡选民在2023年的总统选举中展现出成熟睿智，以压倒性票数支持优秀的少数种族候选人，也了解总统选举与大选不同，总统选举不涉及政党政治。

新加坡巡回大使许通美星期四（7月11日）在儿童书籍《翻滚吧，黄梨》（Pineapple, Let’s Roll!）于国家图书馆举办的新书发布会上说，在去年的总统选举之前，许多人认为种族是新加坡选举政治的决定性因素。根据这个思路，少数种族候选人很难取胜，但尚达曼总统击败两名华族候选人，是一位超越种族的候选人。

许通美说：“2023年总统选举后，没人可以坚定地说新加坡还没为迎接非华族总理做好准备。”

他留意到，新加坡在收入、财富、教育、职业和住房，甚至是所念的学校方面日益分化；不少精英往往瞧不起教育程度较低、用手劳作和收入较低者，也不尊重这些人。

因此，尚达曼总统的竞选口号“相互敬重”对新加坡来说别具意义，非常及时地提醒精英阶层，要尊重新加坡大家庭的其他成员。

此外，选民了解总统选举与大选不同，容不下党派政治。许通美说，选民喜欢尚达曼总统在竞选中保持正面态度，没有攻击对手；总统夫人珍一藤木总是随行且面带微笑，给选民留下平易近人、热情善良的印象。

反观候选人之一陈钦亮，他试图通过寻求一些反对党领袖的支持，将选举政治化，但这并未奏效。至于第三名候选人黄国松，许通美评估他的竞选活动非常出色，可惜在竞选接近尾声时，黄国松转而攻击尚达曼总统。

“这是一个不明智的决定，可能因此适得其反。选民期望的是正面的选举。”

《翻滚吧，黄梨》灵感来自去年总统选举

《翻滚吧，黄梨》于星期一（8日）推出，执笔人是《海峡时报》前采访主任、内容营销机构The Nutgraf合伙人白胜晖，新书由本地得奖插画家郭宏驯绘制。

这本儿童书的灵感来自新加坡去年的总统选举，“Ong Lai”（福建话意指黄梨）是书中主人公，也是尚达曼总统在竞选期间选用的标志。书中讲述“Ong Lai”的上学经历，在认识新朋友“水蓊珍”（Jambu Jane）后，勇敢参加水果学校巡察长（head prefect）的竞选。

故事以拟人化的水果角色呈现，希望向儿童传达尚达曼总统在竞选期间，强调对来自不同社会背景者的尊重和应有的同理心。书籍未经总统办公室授权。

白胜晖接受《联合早报》采访时说，身为尚达曼竞选团队的成员之一，他希望将竞选期间的正面价值观与儿童分享，同时让成年人透过故事，回溯去年选举所发生的事。他也说，如果有需求，希望有机会将这本书翻译成华文。

《翻滚吧，黄梨》在各大书局和The Nutgraf网站售卖。