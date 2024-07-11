陈振声：新一代教师应追求三“C”为学生立榜样

新一代的教育工作者必须能够适应快速的时代发展，并且不断自我提升、深化专业能力，为学生树立榜样，帮助下一代新加坡人发掘自身潜能和取得成功。

教育部长陈振声星期四（7月11日）在新加坡南洋理工大学国立教育学院举行的教师就职典礼上，对教育工作者提出期望，希望他们追求三个“C”，即创造（Create）、联结（Connect），以及贡献（Contribute）。

“作为教师，你们须提高自身的技能，成为创造者、联结者和贡献者，并为学生树立榜样，帮助我们的下一代新加坡人茁壮成长和取得成功。”

陈振声说，在现今社会，仅仅传授知识，或者用过去的办法解决问题显然已经不够。教师应该鼓励学生提出更尖锐、更有思辨力的问题，创造和发掘新的解决方案，甚至挑战现有的假设，这样才能激发创新、打破界限，从而带来新视角。

他说，新加坡需要新一代的人才，应具备卓越的沟通能力，能够与不同群体建立联系。要具备有效的联结，就须建立信任，并且深入了解利益相关者的背景和诉求，这就要求人才有足够的洞察力。“我们可以求同存异，积极倾听，尊重他人，开辟对话之路。通过挑战根深蒂固的规范、鼓励批判性思维、提出创新的解决方案，为来自不同背景、持有不同观点的各方提供新的视角。”

陈振声强调，每个人都有自己的特长，并非聪明或富有者才能够为国家做出贡献；因此，教育工作者应帮助每一个学生发掘自己的天赋，让他们能以各自的方式，成为对自己、对家庭、对国家都有贡献的人。

“这种对多样性的尊重和欣赏，将使新加坡成为一个更具活力的社会。新加坡之所以强，不仅仅是因为我们能够达到既定的标准，是因为我们拥有不同的才能和力量，无论是什么情况，我们都能共同做出贡献。”

“青年教师奖”千多人获提名 六人脱颖而出

今年共有711名新晋与在职教师在国立教育学院完成培训。陈振声也在典礼上颁发今年度的“青年教师奖”给六名优秀的年轻教师。这个奖项旨在表扬和栽培35岁以下充满理想、热情与活力的青年教师。今年共有238所学校的1409名教师获提名。

入围最终评审的有11人，最后六人获奖；他们是圣婴女校（客洛）的阿米里纳泽布（Amirinazeb D/O Aurangzeb，30岁）、雅德小学（Alexandra Primary School）的柯俐恩（32岁）、立德中学（Riverside Secondary School）的李俊辉（31岁）、南华中学的黄爱姿（34岁）、圣安东尼小学的王绍贤（34岁），以及圣安德烈中学的陈秀虹（34岁）。