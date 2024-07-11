事件引热议后主动联系 实龙岗屋主求助市镇会拆除桑拿房

实龙岗组屋走廊出现桑拿房的消息传开后，马林百列市镇理事会人员星期四（7月11日）上门把桑拿房拆散并搬走。

市镇会说，女屋主前一天主动要求市镇会协助搬走桑拿房，她同时也已预约了市镇会，接下来会进一步清掉走廊上的杂物。



实龙岗中路第427座组屋的一户人家，在走廊靠墙摆了一个没有衔接电源、被当成储藏室使用的桑拿房，还在周边种了一盆盆植物。一些居民觉得无伤大雅，另一些人认为它阻碍走道，万一发生意外恐会耽误逃生；更有人担心盆栽打理不当，会滋生蚊子。

这起事件引起广泛关注和议论，一些好奇的人甚至找上门，想一睹这个罕见的组屋奇景。

林姓居民（66岁，半退休）告诉《联合早报》，他在该处住了30多年，还是第一次听说组屋走廊有桑拿房，“它的布置还不错，我觉得蛮有趣的，所以特地过来看看”。

然而，全木打造的桑拿房就算再别致，它出现在不该出现的地方，最终没能逃过被拆的命运。

星期四下午2时10分左右，马林百列市镇理事会的四名工作人员到场，检查了桑拿房的构造便开始了拆卸的工作。

四人前后花了15分钟就把桑拿房拆了，跟着把一块块木头运到垃圾槽丢弃。

桑拿房被拆后，由工人运往垃圾槽丢弃。（黄良辉摄）

市镇会：屋主要求协助清除走廊杂物

负责该区事务的马林百列市镇理事会发言人星期四答复《联合早报》询问时说，屋主星期三（10日）联系市镇会，要求协助拆掉桑拿房，市镇会于是在星期四下午安排四名员工上门。

“屋主也已预先跟我们约好，下来会进一步清掉走廊上的杂物。我们会继续与她保持联系和合作，减少走廊上的杂物。”

住在同一楼层的林姓邻居（82岁，退休人士）希望市镇会尽快移开植物，方便大家使用走廊。他说：“市镇会应该定期检查，确保公共空间不被他人占用。”

两名新加坡民防部队人员在星期四下午较迟时到那里测量走廊，相信是在检测走廊的空间是否足够，在意外事件发生时方便居民逃生。

根据民防部队防火安全条例，所有组屋的公共走廊应维持至少1.2米宽的逃生通道，因此宽度少于1.2米的走廊不能摆放任何物品。

为打造更安全舒适的居住环境，马林百列市镇会发言人呼吁公众，切勿在公共区装置未经批准的构造物，务必减少杂物以免阻挡走廊和楼梯间。