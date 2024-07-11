大法官梅达顺和前公务员首长何学渊获颁国大名誉博士

大法官梅达顺和前公务员首长何学渊，凭借各自专长分别在法律司法界和公共服务领域发挥杰出领导力，数十载为推进我国的利益和国际声誉做出显著贡献，获新加坡国立大学授予名誉博士学位。

梅达顺和何学渊星期四（7月11日）在国大今年首场毕业典礼上，从国大名誉校长尚达曼总统手中，分别接过名誉法学博士学位和名誉文学博士学位。这是尚达曼出任总统后，首次以名誉校长身份主持国大毕业典礼。

梅达顺也是国大校友，1986年以一等荣誉法律学士学位毕业，之后他的事业扶摇直上。他先是加入旭龄及穆律师事务所（Shook Lin & Bok），1990年成为合伙人。他在1992年联合创办的王律师事务所（Wong Partnership），以及在1995年加入后协助壮大的立杰律师事务所（Rajah & Tann），都成为本地顶尖律所。

梅达顺在2003年加入国际律师事务所众达（Jones Day），后来回到立杰律师事务所，并在2009年成为管理合伙人。2010年，梅达顺受委为总检察长，2012年8月受委为最高法院上诉庭法官，同年11月出任大法官至今。

国大校长陈永财教授致辞时说，过去30多年来，梅达顺在私人执业和公共服务的职业生涯中，皆有耀眼的表现，自从出任大法官以来，他也致力于促进司法正义，确保人人都有诉诸法律的权利与途径。

梅达顺致辞时说，随着科技急速发展，各种棘手的挑战也随之而来，法律与司法制度对处理法律层面的问题虽发挥重要作用，但要有效解决这些难题，必须有来自各学科的年轻人参与开发创新方案。他呼吁毕业生学以致用，为改善世界尽一己之力。

投身公共服务34年的何学渊，除了担任过公务员首长，也曾在多个政府部门出任常任秘书等要职。

他自2010年从政府行政服务退休后，继续活跃于公共服务，现为市区重建局、国家美术馆及社会科学研究理事会主席。他也是隶属于总理公署的战略前景研究中心（Centre for Strategic Futures）的高级顾问。

国大李光耀公共政策学院副院长（学术事务）苏珊娜副教授宣读赞词时说，何学渊具备治理、城市发展、战略情景规划等领域的专长，对新加坡公共服务、政策制定和治理有不可磨灭的贡献。

陈永财也指出，何学渊2011年至2023年担任国大校董会董事，与国大关系深厚，他不吝于分享宝贵经验和观点，对于国大规划教育和研究方面的发展给予引导。

国大今年有1万5958人毕业

为期11天的国大毕业典礼星期四拉开序幕，今年共有1万5958名毕业生，其中7811人获颁学士学位。

对于本届毕业生，陈永财说，他们在冠病疫情诸多防疫限制期间入学，一路走来，既有曲折也有收获，也汲取新知识。他坚信，毕业生经历国大学习历程，包括跨学科教育和深入学科知识的灌输，将有能力适应多变的环境，并且发挥积极作用。