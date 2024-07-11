收购献议是否告吹 Grab和得运德士未明确表态

新加坡竞争与消费者委员会发布临时决定后，私召车业者Grab收购得运德士的献议是否告吹，两个当事方都不置可否。

竞消委星期四（7月11日）发文告说，Grab旗下的私召车租赁公司Grab Rentals拟议收购得运德士（Trans-cab），此举将减少司机和乘客可使用的私召车服务平台，大幅削弱私召车的市场竞争，违反竞争法。

针对竞消委的临时决定，得运德士老板张建安受访时告诉《联合早报》：“人家都不允许我卖，就顺其自然，不可能挑战法律，我们照旧做生意，碰到好的价钱还是会考虑。”

张建安透露，他还未与Grab约定日期开会，讨论下一步要怎么走。

但他说：“我觉得Grab的这项收购应该是不会继续了，我都没有信心了。目前我们和Grab还是有合作，我们的司机也还在使用他们的平台。”

Grab受询时未正面回应是否继续推动收购献议。Grab新加坡董事经理余伟腾在声明中说，消费者行为正在转变，他们希望支持得运德士数码转型，帮助改善司机的生计，包括提高收入，避免本地的德士司机人数进一步减少。

他说：“这个临时决定不会改变我们的决心，我们致力为本地乘客提供负担得起、可靠的交通选项。消费者仍可通过Grab的应用，使用多家德士公司的私召车和德士服务。”

受访学者认为，收购献议还未有定案，当事方若有意继续这项合并，就必须针对竞消委的顾虑提出解决方案。

根据竞消委的临时决定声明，这项收购献议可能大幅削弱市场竞争，违反竞争法。这可能导致乘客支付较高车费，司机也可能得付较高的抽佣率。

学者：若能消除竞消委顾虑 收购或被批准

新加坡管理大学战略管理学助理教授范平正认为，竞消委发布临时决定，是希望Grab和得运能够做出保障，确保合并不会损害竞争。

“只要双方愿意，他们应该思考接下来该怎么做……他们须确保合并不会阻止新业者进入市场，或阻止竞争对手的发展。”

新加坡国立大学设计与工程学院土木与环境工程系王锦彬副教授指出，Grab在私召车和德士市场的市场份额可观，他对竞消委的临时决定并不感到意外。

“事实上，许多德士司机都在使用Grab平台。从消费者的角度来看，其实不论是私召车或德士，他们都会在某种程度上把两者视为同一个行业。”

王锦彬也说：“现在的问题在于，Grab会提出什么证据，证明他们不占据主导地位，并且不会削弱市场竞争，以及在收购后如何确保车费不会高于正常水平。”

一名不便具名的学者则指出，只要Grab和得运能提出建议，消除竞消委的顾虑，竞消委就可能有条件批准收购献议。