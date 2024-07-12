鉴于与行动党紧密联系及共生关系 职总将被列为具政治影响力机构

考虑到全国职工总会与人民行动党的紧密联系与共生关系，政府有意援引《防止外来干预（对应措施）法令》相关条文，把全国职工总会列为“具政治影响力”的机构。

内政部星期四（7月11日）发文告说，职总被列为具政治影响力者（Politically Significant Persons）之后，每年必须向内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处，申报所获取的1万元或以上政治捐款，以及与外国机构的关系。

内政部说：“这些透明度的要求，将降低职总成为外国干预目标的风险。”

内政部文告说，内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处处长经评估后认为，考虑到职总与人民行动党的紧密联系与共生关系（symbiotic relationship），依照《防止外来干预（对应措施）法令》（简称FICA）对职总采取对应措施，符合公共利益。

注册处已经在同一天通知职总这个决定，职总可以选择在14天内向当局陈情。职总也可在被列为具政治影响力者后，向内政部长上诉。

FICA于2021年10月在国会通过，旨在抵御外来势力通过敌意信息宣传或本地代理人来干预我国内政。

人力部：职总仍是重要合作伙伴

人力部在星期三（10日）另外发出的声明中说，职总被列为具政治影响力的机构，不会导致职总现有的活动遭到禁止。“人力部将继续与作为劳资政三方合作重要伙伴的职总合作。”

人力部强调，职总的活动一贯符合《工会法》的规定。

根据FICA规定，本地政务官、国会议员和各政党中委等，都自动被列为具政治影响力者。主管当局有权把其他想要在我国达成政治目的的个人或组织，列为具政治影响力者。

职总当天发出声明承诺，将以负责与透明的方式继续维护工会会员与工友的利益，遵守防止外来干预的国家保障措施，并继续确保运作不受外来干预。

职总旗下工会及行业协会等不受影响

职总秘书长黄志明说：“我们要向会员、伙伴和各利益相关方保证，职总改善工友生活与生计的核心工作，将继续有增无减地进行。”

职总发言人受询时说，据了解，内政部将职总列为具政治影响力机构时，不包括旗下的工会、行业协会或社会企业。“在法律上，它们是职总的独立组织。”

根据FICA规定，被列为具政治影响力者，须每年申报所获得的政治捐款，以及与外国机构的关系等，避免任何人或组织受操纵成为外国势力在本地的代理人。

内政部和人力部答复媒体询问时确认，职总只须满足当局对透明度的要求，当局没有禁止或限制职总的活动。

除了政治人物和政党，目前被当局列为具政治影响力者的还有公民组织亚细安人权机制新加坡工作组（MARUAH）和论政团体“思考中心”（Think Centre）这两个机构，以及商人陈文平。

MARUAH和思考中心是在去年12月29日被列为具政治影响力的机构，它们原本在《政治捐款法》中已经被列为政治团体。

陈文平则是今年2月26日被列入名单。当局评估，陈文平有可能受外国势力影响，并愿意促进对方利益，而他所从事的活动是为了在本地推进一些政治目的。

与行动党有着共生关系的职总成立于1961年，当时是非左翼工会的联合组织，最初旗下只有12个成员。目前职总成员包括58个工会、七个行业协会、七个社会企业，以及其他企业合作伙伴。