列为具政治影响力机构 职总旗下工会等组织运作不受影响

内政部有意援引防止外来干预（对应措施）法令（简称FICA），将领导职工运动的全国职工总会，列为具政治影响力的机构。内政部强调，此举为预防措施，不意味着职总面对外国势力威胁或有违法行为。

拥有130万名会员的职总强调，旗下工会、行业协会和社会企业等相关组织的运作，不会受影响。以下是《联合早报》梳理出的常见问题和答案摘录。

问：为何在这时候做宣布，是职总有违法行为吗？

答：这么做是评估职总在新加坡的政治参与后，所采取的一项预防措施，旨在减轻未来可能出现的外国干预风险。

这并不是因为职总已受到外国势力威胁、有违法行为或有令人担忧的举动。由于FICA相关条文在2023年12月底才生效，内政部需要时间考虑和评估，包括决定是否将职总列入名单。

问：一旦被列为具政治影响力机构，会不会影响职总领导层和旗下组织运作？

答：影响层面仅涉及职总本身，不包括旗下工会、协会和社会企业等。它们在法律上，是独立于职总的组织。这些组织与新加坡政治没有太多或根本没有联系，把它们列为具政治影响力机构不符合公众利益。

有关宣布也不涉及职总人员，如中委和职员。一些职总中委或受委者，可能因国会议员等其他身份，已被列为具政治影响力者。

问：职总可能列为具政治影响力机构的情况，是否和公民组织亚细安人权机制新加坡工作组（MARUAH）及论政团体思考中心（Think Centre）类似？

答：两者情况截然不同。根据FICA第127条文，MARUAH和Think Centre因政治团体身份被自动列入。

相比之下，职总可能被列入是因为与人民行动党有密切联系和共生关系。内政部属下的外国关系与政治信息披露注册处处长认为，根据FICA对职总采取对应措施，符合公众利益。

问：职总是否会向内政部长提出上诉？

答：职总不太可能会做出任何陈情，但会研究内政部对列为具政治影响力者的要求。

问：未来职总的活动是否会受到影响？

答：列为具政治影响力机构不会影响职总的活动和核心工作。一旦列入名单，职总仅须遵守透明度要求，披露政治捐款和与外国关系，活动不会受限制。

有关宣布也不会影响职总人员日后到国外出席国际会议或论坛等活动。

问：未来职总不可再接受任何捐款或赞助？

答：内政部的宣布，不会对职总的赞助人或捐款者造成任何影响。职总理解法令要求列为具政治影响力者，须做出必要申报，但这个要求不适用于赞助人或捐款者。

职总希望有疑虑的赞助人或捐款者，与他们联系。

问：个人或机构列为具政治影响力者，意味着他们可能犯错？

答：不。个人或机构列为具政治影响力者，不表示有人犯错，这么做只是要提醒大家，被列入者与外国有联系，或者积极参与政治活动。

国务资政李显龙在今年5月交棒前，接受本地媒体联访时曾说，让人们知道某个人是具政治影响力者是有帮助的。大家会清楚他的对外关系，而不只当对方是单纯地提出自己观点的第三方。如此一来，外国势力较难影响他，因为这人必须申报，请他进入咨询委员会的价值就降低了。

问：其他组织、商会及个人，在什么样的情况下，会列为具政治影响力者？

答：任何组织列为具政治影响力者前，须符合两个条件。首先是其活动有部分是为了在新加坡推进政治目的。第二，内政部外国关系与政治信息披露注册处处长认为，按FICA对有关组织采取对应措施，符合公众利益。

问：自FICA生效后，有多少组织和个人已被列为具政治影响力者？

答：自FICA相关条文在2023年12月29日生效后，有两个组织和一名公民，即MARUAH、Think Centre及商人陈文平先后被列为具政治影响力者。不过他们的情况都与职总不同，陈文平因为被认为易受到外国势力影响，并愿意推进外国势力利益，而列入名单。